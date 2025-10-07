Avanzan las gestiones por la Maratón Acuática Villa Urquiza – Paraná

En el marco de la organización de la próxima edición de la Maratón Acuática Villa Urquiza – Paraná, el presidente de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, Andrés Solioz, mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, y la secretaria de Gobierno y Gestión Administrativa, Valentina Rivero.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al evento y las posibilidades de colaboración conjunta entre las instituciones, con el objetivo de seguir fortaleciendo una competencia que se ha consolidado como un clásico del calendario nacional de aguas abiertas. La tradicional prueba, que une las localidades de Villa Urquiza y Paraná, se desarrollará el 13 de diciembre y volverá a reunir a destacados nadadores de la Argentina y del exterior.

En ese sentido, Solioz destacó que “todo sigue bárbaro y en marcha de cara a la gran cita de diciembre. Estamos trabajando intensamente junto a los municipios, organismos públicos y privados, y todos los equipos técnicos para garantizar una organización de primer nivel”.

Asimismo, el presidente de Barrancas del Paraná valoró el creciente interés internacional por la competencia: “Ya confirmaron su participación nadadores no solo de distintas provincias argentinas, sino también de países como Perú, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay y Puerto Rico. Es una alegría ver cómo esta maratón se consolida año tras año como una referencia del deporte acuático en Sudamérica”.

Finalmente, Solioz subrayó que la continuidad del trabajo conjunto entre las instituciones locales es clave para el desarrollo sostenido del evento: “Esta prueba no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para promover nuestra región, sus paisajes y su gente. Cada edición reafirma el compromiso de todos los que hacemos posible que Villa Urquiza y Paraná sigan siendo escenarios de una de las travesías más emblemáticas del país”.

La Maratón Acuática Villa Urquiza – Paraná es organizada por la Asociación Civil Barrancas del Paraná, con el acompañamiento de los municipios involucrados y distintas instituciones públicas y privadas. Su próxima edición promete reunir nuevamente a un gran número de participantes y espectadores, en una jornada que combina deporte, naturaleza y camaradería.

NG Digital