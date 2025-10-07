Un hombre de Concordia fue condenado a 15 años de prisión por homicidio en ocasión de robo

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia Maximiliano, Larocca Rees, impuso la pena de 15 años de prisión efectiva en la unidad penal N° 9, a Rubén Darío Escobar, quien el pasado 19 de septiembre fue declarado culpable por un jurado popular que lo consideró autor penalmente responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo”.

Escobar fue detenido por el asesinato de Gisela Ríos, ocurrido en Concordia en 2017. La mujer esperaba el colectivo cuando dos hombres la abordaron para robarle y la mataron.

Durante la audiencia de cesura, celebrada el pasado 25 de septiembre en los Tribunales de Concordia, los fiscales Martín Nuñez y Mario Guerrero y la fiscal Natalia Conti, solicitaron para Escobar una pena de 15 años de prisión, a lo que se opuso el defensor oficial Alejandro Giorgio, quien solicitó la mínima.

El homicidio de Ríos sucedió en barrio El Triángulo en 2017, cuando la mujer esperaba el colectivo. Más precisamente el 26 de febrero cuando Gisela Ríos fue baleada tras ser asaltada por dos delincuentes.

Tras varios días de agonía murió en el hospital Delicia Concepción Masvernat. La investigación llegó en un primer momento a la detención de tres personas. Uno de ellos fue Enzo Bonazzola ya reconoció su responsabilidad en el caso y fue condenado, mientras que Escobar reclama por su inocencia.