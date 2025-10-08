Detuvieron a dos personas mientras descargaban cigarrillos paraguayos para pasarlos a Uruguay

Efectivos de la Prefectura Represa Salto Grande, observaron dos vehículos en costa Argentina y un bote motor en cercanías. Desde un automóvil, descargaban bultos. Al percatarse de la presencia policial, la embarcación logró darse a la fuga hacia costa uruguaya. El episodio fue este martes.

Los efectivos estaban al mando del Prefecto Andrés Leonardo Aguirre y patrullaban a pie el kilómetro 348 Margen Derecha del Río Uruguay, en inmediaciones del Camping La Tortuga Alegre.

se identificó a los sujetos que no pudieron escapar. Iñaki Bosch, secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, ordenó que se contabilice los bultos en el lugar del hecho, requisa vehicular de ambos rodados, en presencia de testigos hábiles, para luego ser trasladados los elementos y aprehendidos a sede de la dependencia.

Secuestro

El operativo permitió secuestrar 20 cajas conteniendo en su interior cigarrillos:

-Mil (1.000) Cartones de cigarrillo Marca "GIFT" industria paraguaya.

Además de dos (2) vehículos Marca

- Renault Modelo 18 (RRJ 287).

- Renault Modelo 19 (TCR 067).

El aforo total de lo secuestrado asciende a los veintitrés millones trescientos ochenta y cuatro mil ($23.384.000,00).

Por orden del magistrado interviniente, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos siendo trasladados a sede judicial y que se labren actuaciones por “tentativa de contrabando por infracción a la Ley 22.415”.

(Fuente: El Entre Ríos)