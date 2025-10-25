Se prorrogó la convocatoria del Feicac 2025 hasta el 3 de noviembre

El 3 de noviembre vence la convocatoria al Feicac 2025.

La Municipalidad de Paraná extendió el plazo para la presentación de proyectos del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia 2025. Las postulaciones podrán realizarse hasta el domingo 3 de noviembre, a través del portal Mi Paraná.

El programa busca apoyar y acompañar proyectos orientados a la promoción y desarrollo sociocultural y científico de la comunidad paranaense. Es una política pública sostenida con recursos municipales que promueve la producción artística, cultural y científica local, reforzando el trabajo de artistas, gestores y gestoras de la ciudad.

Durante septiembre y octubre, el Municipio llevó adelante reuniones informativas en universidades, centros culturales y espacios comunitarios de Paraná, con el objetivo de acompañar a trabajadores y trabajadoras de la cultura en la elaboración de sus propuestas.

El Feicac 2025 está destinado a personas físicas y jurídicas con domicilio real o legal en Paraná, con residencia comprobable mayor a un año. Los proyectos deben proponer actividades de base cultural, artística y/o científica orientadas a la promoción y el fortalecimiento del entramado sociocultural de la ciudad.

Tutorías

Todos los proyectos deberán participar al menos una vez de instancia de tutoría antes de la presentación definitiva. Las solicitudes para acceder a estas tutorías podrán realizarse hasta el martes 28 de octubre a las 12. Para solicitarla, se debe enviar un correo a feicac@parana.gob.ar con el asunto TUTORÍAS y una breve descripción del proyecto.

Categorías y montos

-Categoría A: Emprendimientos de base cultural sin fines de lucro – desde $2.000.000 hasta $2.600.000

-Categoría B: Emprendimientos asociativos de base cultural, artística o científica con o sin fines de lucro – desde $2.000.000 hasta $2.600.000

-Categoría C: Producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales independientes – desde $2.000.000 hasta $2.600.000

-Categoría D: Proyectos de preservación, montaje, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de la ciudad – desde $3.000.000 hasta $3.500.000

Lineas de interés

Los proyectos pueden vincular el arte, la cultura y la ciencia con los siguientes ejes:

-Cultura Comunitaria

-Salud y Ambiente

-Salud Mental y Consumos Problemáticos

-Educación Popular

-Espacios Culturales

-Distrito Cultural y revitalización del entorno de Bv. Racedo y el ferrocarril

-Economía Popular y Organización Comunitaria

-Géneros y diversidades

-Nuevas tecnologías y Mundo Digital

-Rescate e investigación cultural, artística y científica

Las bases y condiciones están disponibles aquí