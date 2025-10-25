Tras la victoria ante Paraguay, entrenó la selección argentina

Luego de la victoria por 3-1 ante Paraguay en el debut por la Liga de las Naciones Femenina, el seleccionado argentino de fútbol entrenó en Ezeiza. En el predio Lionel Messi, el combinado conducido por Germán Portanova comenzó su preparación para el duelo frente a Uruguay del próximo martes 28 de octubre.

El triunfo ante las paraguayas se dio en el estadio Diego Maradona de Argentinos Juniors este viernes por la noche. Aldana Cometti, la entrerriana Agostina Holzheier y Maricel Pereyra anotaron los tantos argentinos; Liz Barreto convirtió para Paraguay. Sofía Domínguez (Argentina) y Pamela Villalba (Paraguay) se fueron expulsadas en este encuentro.

Agostina Holzheier anotó el segundo gol en la victoria de Argentina ante Paraguay.

Luego de esa victoria como local, Argentina entrenó este sábado por la mañana con el plantel dividido en dos grupos. Uno de ellos, conformado por jugadoras que sumaron minutos frente a las paraguayas, realizó tareas regenerativas y ejercicios de kinesiología en el gimnasio. Al mismo tiempo, el otro grupo compuesto por jugadoras con pocos minutos o sin participación, completó una actividad de baja intensidad en el gimnasio y luego se trasladó al campo de juego.

Las arqueras Abigail Chaves, Lara Esponda y Priscila Siben trabajaron con su entrenador Enrique Yamashita, apartadas del grupo. Para el resto de las jugadoras hubo un circuito de pases con distintas consignas, coordinado por Ezequiel Vidal y enfocado en el pulido del uso de ambos perfiles y la técnica individual.

Luego, el plantel continuó bajo las órdenes de Portanova, quien dispuso ejercicios en espacios reducidos. Durante esos ejercicios, el entrenador dio a sus dirigidas diferentes indicaciones.

Argentina volverá a entrenar este domingo por la mañana para continuar preparándose rumbo al duelo del martes frente a Uruguay. En este torneo, los dos que finalicen primeros clasificarán directamente al Mundial de Brasil 2027, mientras que tercero y cuarto jugarán el Torneo de Repesca Intercontinental.

Fixture y resultados de Argentina | Liga de las Naciones

-Fecha 1 | Viernes 24/10: 3-1 vs. Paraguay (local).

-Fecha 2 | Martes 28/10: vs. Uruguay (visitante).

-Fecha 3 | Viernes 28/11: libre.

-Fecha 4 | Martes 2/12: vs. Bolivia (local).

-Fecha 5 | Viernes 10/04/26: vs. Chile (visitante).

-Fecha 6 | Martes 14/04/26: vs. Venezuela (visitante).

-Fecha 7 | Sábado 18/04/26: vs. Colombia (local).

-Fecha 8 | Viernes 05/06/26: vs. Perú (local).

-Fecha 9 | Martes 09/06/26: vs. Ecuador (visitante).

Como el próximo certamen es en Brasil, ese seleccionado no participa de este certamen clasificatorio.