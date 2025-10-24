Narcomenudeo en Santa Elena: aplicaron prisión domiciliaria a “La Paraguaya” y a uno de sus hijos

La Justicia de La Paz aplicó 45 días de prisión domiciliaria a Lourdes Ramírez, conocida como “La Paraguaya”, y a su hijo, Sergio Nicolás Schnitman, quienes están siendo investigados por la venta al menudeo de estupefacientes en la localidad de Santa Elena. Ambos fueron detenidos el sábado 18 de octubre durante un operativo encabezado por la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental La Paz, en el marco de una causa que avanza bajo la órbita de la fiscal María Paula Gareis.

En ese mismo procedimiento fue detenida la abogada Aixa Schnitman, quien ya había sido noticia en julio del año pasado al ser aprehendida en un operativo por narcomenudeo. Sin embargo, en esta oportunidad, se supo que la letrada recuperó la libertad a principios de la semana. Se le impusieron medidas restrictivas, aunque no se dispuso arresto domiciliario, tal como sí ocurrió con los otros dos imputados.

Una fuente con acceso a la causa indicó a ANÁLISIS que, en el caso de la joven profesional, de momento no existen registros que la vinculen a maniobras de venta o comercialización de estupefacientes, y que su situación procesal podría quedar al margen del expediente.

Por el contrario, los investigadores cuentan con material que compromete a Sergio Nicolás Schnitman y su madre. El joven fue imputado por los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia para comercialización; mientras que a Ramírez se le endilga sólo este último. Ambos cuentan con la asistencia de la defensora oficial Nadia Musante.

En ese sentido, la misma fuente aclaró que el foco de la pesquisa está puesto en el joven. Es por quien se inicia el estado de sospecha. Se explicó que el caso de la letrada, de momento, se enmarca en una problemática de salud vinculada a un contexto de consumo.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo judicial, mientras se analizan nuevos elementos de prueba que podrían ampliar el alcance del caso.

El operativo

Cabe señalar que el primero de los procedimientos se realizó en la vivienda ubicada en barrio Villa Urquiza, de Ramírez y su hija letrada, que se encuentra casa de por medio de la vivienda del intendente de la localidad, Domingo Daniel Rossi, y de su esposa y senadora provincial, Patricia Díaz, así como frente a un establecimiento escolar. Es en calle Corrientes, entre Supremo Entrerriano y Eva Perón.

Allí los policías secuestraron dinero en 659.500 pesos y₲84.450 guaraníes, dos celulares, recortes de nailon y elementos de estiramiento de droga, además de más de 100 gramos de sustancia blanca que arrojó resultado positivo para cocaína, 0,8 gramos de marihuana, 19 semillas de cannabis sativa y una moto de 110 cc. sin dominio colocado.

El segundo procedimiento tuvo lugar en barro Hipólito Irigoyen, donde, de acuerdo al reporte policial, se logró el secuestro de dinero en efectivo, recortes de nailon, una picana eléctrica, anotaciones varias, una moto Honda Wave y distintas cantidades de cocaína y marihuana, con un peso total superior a los 50 gramos.

La primera causa

Cabe recordar que el año pasado, el fiscal Facundo Barbosa imputó formalmente por el delito de narcomenudeo a siete detenidos. En dicho expediente, Lourdes Ramírez es señalada como la jefa de la banda. También está imputada Aixa Schnitman, quien se recibió hace no mucho tiempo en la UCA de Paraná y se vinculó a la Municipalidad. Trabajaba como asesora legal del Área de Género, Mujeres y Diversidad.

Otra hija de "la paraguaya" también está entre los acusados, así como su novio, Julián Alberto Núñez, también conocido con el apodo “Gato Ahorcado”, quien también hacía tiempo se habría dedicado a la venta de drogas.

Los otros tres imputados son la pareja Mariela Fernández y Claudio Rodríguez, quienes están acusados del resguardo o almacenamiento de la droga; y Nicolás Gerardo Rodríguez, quien había sido uno de los vendedores a los consumidores.