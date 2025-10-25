“Quiero dar lo máximo en mi tierra”, anticipó Werner

El paranaense Werner terminó octavo en el TC Pick Up y ya piensa en el TC en Paraná.

Luego de una accidentada carrera de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en la que terminó octavo, el paranaense Mariano Werner habló de lo que se le viene hacia el final de la temporada.

Si bien en el campeonato de TC Pick Up está segundo con 92 puntos (el líder es Agustín Canapino con 102,5), lo que se viene es muy importante: el Turismo Carretera correrá en Paraná el próximo fin de semana del 2 de noviembre.

Es en ese contexto que el paranaense recordó en declaraciones a Campeones: “En San Nicolás cometí un error yo”. Durante sus dichos posteriores a la carrera de TC Pick Up, el paranaense hizo referencia a la vuelta rápida que le anularon por golpear uno de los conos que delimitan la sección permitida para circular en la fecha previa del TC.

Ahora tendrá revancha y será en su casa. “Viene Paraná y quiero dar lo máximo en mi tierra”, adelantó Werner, que igual se considera lejos en la lucha por el campeonato. “Más allá de que hoy no estemos peleando directamente el campeonato, no pienso en eso sino en terminar estas carreras de la mejor manera”, explicó.

El líder de la Copa de Oro es Agustín Canapino con 108 puntos, mientras que el paranaense suma 29 unidades y, pese a contar con la victoria, está último en la tabla y lejos de contar con chances de ser campeón.

Aunque todavía queda campeonato por delante (restan tres carreras), el piloto entrerriano ya proyecta hacia 2026. Es por eso que durante estas últimas carreras anticipó que probará, trabajará y buscará el mejor rendimiento posible. Por lo pronto, el desafío es ser competitivo en su tierra y lograr un resultado que le permita mejorar en la tabla.