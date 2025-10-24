La rápida cirugía a la que se sometió Marley: “En siete minutos vi colores que nunca había visto”

El conductor se realizó una operación para mejorar su visión luego de una intensa semana de grabaciones.

Después de unos días de mucho trabajo en las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde reemplazó temporalmente a Maxi López, el conductor Marley sorprendió a sus seguidores al revelar que debía someterse a una cirugía ocular.

Con su característico humor y actitud positiva, Marley decidió mostrar el proceso en redes sociales y llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su salud.

“Me levanto temprano porque me van a operar. Ya estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas”, comentó en un video que publicó antes de ingresar al quirófano.

La cirugía, realizada en la clínica del doctor Kaufer, tuvo como objetivo mejorar su visión y fue completamente exitosa: “Día de cirugía para ver mejor que nunca. Es mi propio HD”, bromeó el conductor, fiel a su estilo.

Minutos después, Marley explicó que la intervención fue una operación de cataratas y que duró apenas siete minutos: “Todo el tiempo estuve consciente y lo más increíble fue la cantidad de colores que vi. Nunca había visto algo así”, contó, asombrado por la experiencia.

Ya en su casa, el conductor aseguró que la recuperación marcha perfectamente y que solo siente una ligera sensibilidad a la luz, algo habitual en los primeros días tras este tipo de procedimientos.

“Ya me explicaron que con unas gotas y descanso, en poco tiempo voy a ver perfecto”, escribió, acompañando el mensaje con una sonrisa.

Marley, siempre cercano a su público, convirtió su paso por el quirófano en una anécdota más de su vida cotidiana.

Fuente: Noticias Argentinas.