Fuertes vientos provocaron caída de árboles y postes en Concordia: 14 familias fueron asistidas

Tras el fuerte temporal que afectó la ciudad en la pasada noche, el intendente Francisco Azcué dispuso que todas las áreas de la Municipalidad de Concordia se abocaran a intervenir ante la caída de árboles, ramas y postes pertenecientes a empresas que prestan diferentes servicios como también asistir a familias afectadas.

Durante la madrugada y las primeras horas del sábado, se procedió al corte y retiro de árboles en distintos sectores como ser en Avenida Carriego, en inmediaciones del Club Libertad y Avenida Eva Perón y calle Madre Paula Montal.

Las intensas ráfagas además provocaron la caída de postes pertenecientes a distintas empresas de servicios, por lo que se solicita a la comunidad tomar las precauciones necesarias.

El número disponible por la municipalidad para denunciar situaciones provocadas por la tormenta es el 105.

Permanecen trabajando personal y equipos de la Secretaría de Servicios Públicos, la Brigada Forestal Municipal, el 105, la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección de Parques y Jardines.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, están asistiendo con diferentes insumos a 14 familias afectadas por el temporal, mientras continúan realizando un relevamiento en distintos barrios.

Es importante destacar que el programa de limpieza de reservorios y desagües ejecutado en distintos puntos de Concordia permite que, ante las intensas precipitaciones, no haya desbordes o anegaciones.

Fuente: El Entre Ríos / Municipalidad de Concordia