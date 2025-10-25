Un camión de una firma entrerriana se incendió en Santa Fe y generó cortes de tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de La Rubia. El conductor, oriundo de Crespo, Entre Ríos, resultó ileso.

Un camión cargado con fardos de papel se prendió fuego en la tarde del jueves sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de La Rubia, departamento San Cristóbal, (zona noroste de Santa Fe) en un impactante siniestro que por fortuna no dejó personas lesionadas.

Según informó El Litoral, el hecho ocurrió alrededor de las 16:07 horas, cuando automovilistas alertaron a personal policial que se encontraba en operativo de control vehicular (OCV) sobre la presencia de un vehículo de gran porte ardiendo a unos cinco kilómetros hacia el sur.

De inmediato la novedad fue comunicada a dotaciones de Bomberos Voluntarios, como así también a efectivos de la Policía de la Guardia Provincial, Región 6, y personal de la Unidad Regional XIII, quienes dispusieron un operativo para controlar el incendio y garantizar la seguridad del tránsito.

Fuego en el chasis y la carga

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un camión con chasis, cabina y acoplado, estacionado sobre la banquina, mientras que varios fardos de papel ardían sobre la cinta asfáltica. El conductor, identificado como P.G., domiciliado en la ciudad entrerriana de Crespo, logró ponerse a salvo y no sufrió heridas.

En un primer momento, se intentó sofocar el foco ígneo con matafuegos y permitir el paso alternado de vehículos. Sin embargo, minutos más tarde el fuego se propagó hacia el acoplado y comenzaron explosiones en la carga, por lo que se dispuso el corte total de la ruta para garantizar la seguridad de los conductores.

Bomberos en acción

Poco después, bomberos voluntarios de Arrufó arribaron al sitio y trabajaron intensamente para controlar las llamas, que afectaron por completo el transporte y parte de la carga. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron totales.

Una vez controlada la situación, se procedió a enfriar la zona afectada y liberar parcialmente la circulación vehicular. Las causas del incendio son materia de investigación, aunque no se descarta un problema mecánico o eléctrico como posible origen del siniestro.

El incidente no dejó víctimas, pero el tránsito en la Ruta 34 estuvo interrumpido durante varias horas, generando demoras y desvíos. El chofer permaneció en el lugar mientras los equipos de emergencia y personal policial realizaban las tareas de rigor, con conocimiento del fiscal en turno.