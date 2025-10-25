El transporte será gratuito en el área Metropolitana de Paraná durante las elecciones de este domingo

La medida busca garantizar el derecho al voto y facilitar el traslado de los ciudadanos a los distintos centros de votación.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la gratuidad del servicio de colectivos de las localidades de Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana durante la jornada electoral, para facilitar el traslado de los ciudadanos a los centros de votación.

A través de la Secretaría de Transporte provincial, se informó que el servicio de transporte público del área metropolitana de Paraná será gratuito durante toda la jornada de este domingo 26 de octubre, día del desarrollo de las elecciones legislativas nacionales.

La medida busca garantizar el derecho al voto y facilitar el traslado de los ciudadanos a los distintos centros de votación, promoviendo la participación democrática. La frecuencia de los colectivos será la habitual de un día domingo.

El beneficio regirá desde el primer servicio del día y comprende las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que conectan a la capital provincial con las localidades mencionadas.