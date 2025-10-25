Bomberos: colapsó la estructura del Centro de Entrenamiento y Capacitación de Villa Elisa

Durante la madrugada de este sábado, se registró un intenso temporal de lluvias y fuertes ráfagas de viento, que provocó la caída de parte de la estructura del edificio de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV), en la sede de Villa Elisa (Dpto. Colón), donde funciona el Centro Provincial de Entrenamiento y Capacitación.

Al respecto, el presidente de la Comisión Directiva de la FEABV, Ariel Molina, indicó que “afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Cayó parte del lateral trasero, pero por suerte no voló el techo. Ya estamos avanzando con las tareas de reparación correspondientes”.

A su vez, el dirigente agradeció “la preocupación y el acompañamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de toda la provincia y de la comunidad en general. Además, un gran agradecimiento a la Asociación Bomberos Voluntarios Villa Elisa y a la Municipalidad por la labor que están realizando para levantar la estructura afectada y evitar filtraciones en caso de nuevas precipitaciones. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso de siempre, fortaleciendo la formación y la capacitación de nuestros bomberos voluntarios entrerrianos”.

El Observador