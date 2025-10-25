Benjamín Vicuña enterneció a sus seguidores con una videollamada junto a Amancio en medio de la distancia

En medio de su nueva rutina entre Argentina y Turquía, el actor enfrenta un nuevo desacuerdo con La China Suárez por la crianza compartida de sus hijos.

El actor chileno Benjamín Vicuña atraviesa un presente cargado de compromisos laborales, viajes y momentos familiares que intenta equilibrar con su vida a distancia.

Fiel a su estilo reservado, pero siempre afectuoso, el intérprete suele compartir en redes algunos de los instantes más significativos de su día a día.

En los últimos meses, su vida familiar se vio marcada por la separación geográfica de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con La China Suárez, quien decidió instalarse en Turquía junto a ellos. Tras semanas de negociaciones, la expareja acordó que los niños alternen períodos entre Argentina y Turquía, para mantener la cercanía con ambos padres.

Pese a los desacuerdos que surgieron, Vicuña ha dejado claro que hace todo lo posible por estar presente en la vida de sus hijos.

En las últimas horas, compartió una imagen que conmovió a sus seguidores: una videollamada con Amancio, en la que se los ve a ambos con un filtro de anteojos de sol y una divertida mueca. Un gesto simple, pero lleno de ternura y complicidad, que reflejó la conexión padre-hijo más allá de la distancia.

El reencuentro entre ellos no tardará en llegar, ya que el actor celebrará su cumpleaños el 29 de noviembre, y planea pasar esa fecha junto a sus hijos.

En cada aniversario, suele publicar postales familiares cargadas de emoción, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con cada uno de ellos.

Fuente: Noticias Argentinas.