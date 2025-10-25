Colapinto terminó 20° en una floja clasificación en México

Este sábado fue turno de entrenamiento y clasificación en el marco del Gran Premio de México en la Fórmula 1. En ese contexto, Franco Colapinto salió a la pista con el fin de confirmar lo hecho en el viernes y mejorar sus resultados rumbo al domingo. Sin embargo, el día no lo acompañó.

Práctica 3

En el entrenamiento no fue el mejor el rendimiento del Alpine de Franco Colapinto. Al argentino le costó sacar provecho de su auto y muchos de sus intentos de vuelta rápida fueron abortados durante el desarrollo.

Es por eso que terminó en el 19° lugar a un segundo y 948 milésimas del mejor registro y por debajo de su compañero de equipo Pierre Gasly, que terminó 18°. El líder de la práctica fue Lando Norris con un registro de un minuto, 16 segundos y 633 milésimas que dejó por detrás a Lewis Hamilton (a 345 milésimas) y George Russell (a 512).

Clasificación

El primer registro veloz destacable en la Q1 fue el de Norris, que registró un minuto, 17 segundos y 147 milésimas. Pero a mitad de tiempo de la prueba, Oliver Bearman superó ese registro con un minuto, 17 segundos y 106 milésimas. Esa presión de Bearman llevó a Norris a volver a mejorar su tiempo: 1 minuto, 16 segundos y 899 milésimas lo dejaron nuevamente en el primer lugar.

A menos de cuatro minutos del cierre, Isack Hadjar pasó a ser el nuevo primero con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 733 milésimas. Con ese paso de Hadjar comenzó la última rueda de clasificación para los vehículos en pista.

Hadjar fue el más veloz de todos, dejando por detrás a Norris (166 milésimas) y Ocon (215). En cuanto a los eliminados, Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll y el argentino Franco Colapinto se quedaron afuera. Colapinto cometió un error en la curva N° 3 que provocó que tuviera que abortar su último intento de vuelta rápida. Así perdió la chance de clasificar y además perdió su duelo con Gasly en el equipo.

La primera referencia en la Q2 fue Hadjar con un tiempo de un minuto, 17 segundos y 137 milésimas, pero no duró mucho. Nico Hulkenberg se convirtió en la nueva referencia poco después, pero Max Verstappen fue aún más rápido: un minuto, 16 segundos y 824 milésimas.

Pero Lando Norris está en otro nivel: su giro fue de un minuto, 16 segundos y 252 milésimas, dejando lejos a Charles Leclerc, que había arrebatado la pole a Verstappen poco antes.

Norris fue imbatible. Detrás quedaron Lewis Hamilton y George Russell a 206 y 285 milésimas, respectivamente. Afuera quedaron Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Hulkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson.

En la última etapa de clasificación comenzaron con Verstappen marcando la primera referencia, pero rápidamente lo superó Norris con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 170 milésimas.

Con siete minutos por delante, Charles Leclerc rompió la barrera del minuto y 16 segundos: su tiempo fue de un minuto, 15 segundos y 991 milésimas para quedarse con el primer puesto, seguido por Norris y Hamilton.

En el final, Norris sacó los colmillos y giró en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas para quedarse con la pole, seguido por Leclerc y Hamilton. Detrás quedaron Russell, Verstappen, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Piastri, Hadjar y Bearman.

Este domingo habrá carrera a partir de las 16, con los 20 autos en la grilla intentando buscar el mejor resultado posible y con Norris ante la posibilidad de acercarse a Piastri, líder del campeonato.