Demi Lovato lanzó It’s Not That Deep y marca su regreso al pop

La artista presentó su noveno disco de estudio, un trabajo de 11 canciones que recupera la esencia pop que la consagró.

Demi Lovato volvió a abrazar el pop, la cantante estadounidense lanzó su noveno álbum de estudio, titulado It 's Not That Deep, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el 24 de octubre.

El nuevo trabajo marca una clara vuelta a los sonidos más bailables y electrónicos, luego del perfil rockero que la artista exploró en Holy Fvck (2022).

Con un total de 11 canciones y sin colaboraciones, el disco propone un recorrido por melodías electro-pop cargadas de energía, entre las que se destacan los temas “Fast”, “Kiss” y “Here All Night”.

“Esta música refleja perfectamente el momento en el que me encuentro hoy. Me divertí muchísimo haciendo este álbum con Zhone, y fue una experiencia liberadora soltarme y disfrutar”, contó Lovato sobre el proceso creativo.

A diferencia de sus producciones anteriores, donde predominaban letras introspectivas y emocionales, Lovato explicó que este disco tiene un espíritu mucho más liviano: “En mis otros discos solía escribir sobre temas intensos que necesitaba procesar. Ahora estoy en otro lugar: estoy feliz, enamorada y con ganas de divertirme”, expresó.

Con It’s Not That Deep, la artista busca invitar al público a soltarse y disfrutar sin pensar demasiado, tal como sugiere el título del álbum: “Este disco está hecho para las noches largas y las pistas de baile. Quiero que todos se diviertan conmigo”, agregó.

Para celebrar este nuevo capítulo musical, Demi ofrecerá un show exclusivo en el Palladium de Los Ángeles este sábado, donde interpretará las canciones del álbum en vivo por primera vez.

Con It’s Not That Deep, Demi Lovato reafirma su vínculo con el pop y presenta una faceta más relajada, luminosa y optimista.

Fuente: Noticias Argentinas.