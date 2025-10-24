“Geografía del Poema”, la propuesta para la cuarta fecha de “Arte en Conexión”

El viernes 31 a las 20, se realizará la Muestra del Taller de Escritura Literaria de Uader.

Dentro del ciclo de experiencias artísticas inmersivas en el Domo del Mirador TEC, se realizará la Muestra del Taller de Escritura Literaria de Uader. Será el viernes 31 de octubre, a las 20, con entrada gratuita. Convocan la Universidad y la Secretaría de Modernización de Entre Ríos.

Proyecciones inmersivas, música ambiental, efectos visuales y lecturas en vivo, conforman la cuarta propuesta del Ciclo “Arte en Conexión”, que llevan adelante de manera conjunta la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Secretaría de Modernización de Entre Ríos.

Bajo el título “Geografía del Poema”, el viernes 31 de octubre desde las 20, se realizará la Muestra del Taller de Escritura Literaria de Uader, que coordina la escritora Belén Zavallo. Será en el Domo 360º del Mirador TEC, en Paraná, ubicado en el Parque Tecnológico dentro del predio del Centro Provincial de Convenciones.

En esta oportunidad, la búsqueda del ciclo es fusionar la escritura con los recursos e innovaciones tecnológicas. Las personas que participan del taller leerán sus propias producciones, con la idea de conmover, sensibilizar y entretener al público a través de la conjugación de estímulos sonoros, escópicos y de la propia expresión narrativa.

“Los paisajes reconocen múltiples bordes, consolidados entre la cultura, la naturaleza y la creatividad humana”, señalan desde el Departamento Cultura de Uader, ámbito desde donde se gestiona el dictado del taller y el desarrollo del Ciclo “Arte en Conexión”.

La entrada es libre y gratuita (por orden de llegada, dada la capacidad limitada de la sala).