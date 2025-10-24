Homicidio del exjuez Curá: antes de fin de año podría realizarse el juicio por jurado contra Norberto Rosales

Norberto Rosales será llevado a juicio por jurado por el homicidio del exjuez de Paz de Bovril.

Norberto Miguel Rosales (67) dio este viernes un nuevo paso hacia el juicio por jurado que podría realizarse antes de fin de año. El acusado, quien enfrenta la posibilidad de prisión perpetua por el homicidio del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá, estuvo presente en la audiencia de admisión de evidencias, acompañado por sus defensores oficiales.

Durante la audiencia, presidida por el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo, se avanzó en la definición del material probatorio que será presentado ante el jurado popular. Sin embargo, el debate se interrumpió cuando la defensora pública Nadia Musante, representante de Rosales, pidió excluir de la evidencia un elemento clave: un pequeño papel hallado en uno de los allanamientos realizados durante la investigación.

Ese papel habría contenido datos vinculados a la matrícula del vehículo del juez Curá y fue encontrado oculto entre los ladrillos de una pared en la habitación que Rosales alquilaba en Bovril. Ante el planteo de la defensa, el magistrado dispuso un cuarto intermedio sin fecha definida, con el fin de analizar el pedido de exclusión probatoria.

Hasta ese momento, las partes habían acordado la mayoría de las pruebas que se exhibirán durante el juicio, entre ellas la declaración de unos 30 testigos y diversa evidencia documental.

Rosales llega a esta instancia acusado como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por alevosía y criminis causa, hipótesis que sostiene la Fiscalía al considerar que el crimen se cometió para ocultar un robo. La víctima, de 82 años, fue atacada en la madrugada del 23 de abril de 2024, cuando un desconocido ingresó a su vivienda y lo golpeó hasta causarle la muerte.

En la etapa de juicio, la acusación pública estará a cargo del fiscal Facundo Barbosa, mientras que la querella particular será representada por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, la defensa de Rosales continuará bajo la responsabilidad de la defensora pública Nadia Musante.