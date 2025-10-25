Confirmaron días y horarios para la fecha 14 de la Liga Profesional

Este sábado, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó cómo se disputará la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La antepenúltima jornada del certamen doméstico comenzará su disputa el viernes 31 de octubre y finalizará el lunes 3 de noviembre.

Poniendo foco en la lucha por la cima de las tablas, en la Zona A, Central Córdoba recibirá a Racing el lunes 3, desde las 19; mientras que a Estudiantes le tocará ser anfitrión de Boca el domingo 2, desde las 16. El Ferroviario y el Pincha son líderes de este grupo con 21 puntos.

En cuanto a la Zona B, uno de los líderes es Deportivo Riestra, que visitará a San Lorenzo el viernes 31, desde las 19; mientras que Rosario Central, el otro puntero, jugará ese mismo día, desde las 21.15, ante Instituto de Córdoba. Ambos mandan en su grupo con 27 unidades.

En esta fecha el duelo interzonal será el clásico entre Banfield y Lanús, que además tendrán el honor de cerrar la fecha. Ese duelo se jugará a partir de las 21.15 del lunes 3, mismo horario en el que se llevará a cabo Belgrano - Tigre por la Zona B.

El fixture completo es el siguiente:

-Viernes 31/10:

19: San Lorenzo - Deportivo Riestra (Zona B).

21.15: Newell’s - Unión (Zona A) // Instituto Rosario Central (Zona B).



-Sábado 1/11:

14.45: Aldosivi - Independiente Rivadavia (Zona A).

16: Barracas Central - Argentinos Juniors (Zona A).

17: Vélez - Talleres (Zona B).

20: Independiente - Atlético Tucumán (Zona B).



-Domingo 2/11:

16: Estudiantes - Boca (Zona A).

18.30: Godoy Cruz - San Martín (Zona B).

20.30: River - Gimnasia (Zona B).



-Lunes 3/11:

16.45: Platense - Sarmiento (Zona B) // Defensa y Justicia - Huracán (Zona A).

19: Central Córdoba - Racing (Zona A).

21.15: Belgrano - Tigre (Zona B) // Banfield - Lanús (Interzonal).