Kim Kardashian sufrió un aneurisma cerebral causado por estrés

La estrella de reality mostró cómo se realizaba una resonancia magnética cerebral.

Kim Kardashian, la estrella de reality shows y empresaria estadounidense, sorprendió a todos al revelar que sufrió de un aneurisma cerebral en el reciente estreno de la séptima temporada de “The Kardashians”, el reality que sigue su vida y la de su familia.

En un adelanto del primer capítulo, titulado "Como en los viejos tiempos", la mediática mostró el procedimiento al cual se debió someter para su diagnóstico: una resonancia magnética cerebral.

"Hay como un pequeño aneurisma", se le escucha decir, mientras se muestran primeros planos de las imágenes cerebrales en un monitor.

Un aneurisma cerebral se produce cuando un punto débil de un vaso sanguíneo cerebral se expande bajo presión, similar a una ampolla. Si bien la mayoría de los aneurismas son pequeños y no representan una amenaza inmediata, una ruptura puede provocar una hemorragia cerebral.

En el adelanto, Kim habla del tema con su hermana Kourtney Kardashian y menciona que "dicen: 'Simplemente estrés'", antes de reflexionar: "La gente piensa que tengo el lujo de alejarme".

“Esta semana ha sido la semana más difícil de mi vida”, confesó en su entrevista personal.

Según explicó en su confesional, el aneurisma habría sido provocado por el estrés que sufrió en el polémico divorcio de Kanye West, con quien tiene cuatro hijos. Kardashian solicitó el divorcio del rapero en 2021 tras casi siete años de matrimonio.

