Una familia volcó en la Ruta 12 y una mujer debió ser rescatada debajo de un puente

Un impactante accidente vial se registró este viernes por la noche sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 584, en jurisdicción de La Paz, cuando un automóvil Volkswagen Suran perdió el control y terminó volcando debajo del puente del arroyo Los Pozo.

El vehículo era conducido por un hombre de 48 años, quien viajaba junto a sus hijas de 16 y 6 años, y su madre, de 73.

De acuerdo con el informe policial al que accedió ANÁLISIS, la mujer de mayor edad quedó atrapada dentro del rodado, por lo que personal de la Comisaría Primera de La Paz debió ingresar al arroyo y rescatarla. Poco después arribó al lugar una ambulancia del Hospital 9 de Julio, que trasladó a la señora para su evaluación médica.

Oficialmente se confirmó que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad, aunque todos fueron atendidos preventivamente. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.