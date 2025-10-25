La empresa Unilever desvinculó a 30 trabajadores en Entre Ríos y prevén más despidos

Algunas versiones aseguran que, en la semana que empieza, se concretarán nuevas desvinculaciones.

La firma Unilever en Gualeguaychú comenzó a ofrecer la posibilidad de retiros voluntarios a los trabajadores de mayor antigüedad.

Algunas versiones aseguran que, en la semana que empieza, se concretarán nuevas desvinculaciones, aunque hasta el momento se desconoce el número de empleados que darán un paso al costado.

Desde el sindicato que nuclea a estos trabajadores le quitaron importancia a la pérdida de fuentes laborales y aseguraron que “no hay despidos”, agradecieron el interés en el tema y prefirieron no dar mayores explicaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que las desvinculaciones por retiros voluntarios continuarán aumentando la cifra en los próximos días.

Acerca de la compañía

La planta de Unilever en Gualeguaychú, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad, produce detergentes en polvo de marcas como Skip, Ala y Drive, y es una de las principales fuentes de empleo industrial local. Reconocida por alcanzar el objetivo de “cero residuos a relleno sanitario”, participa además en programas de sostenibilidad y vinculación con PYMEs a través del Buró Productivo. En los últimos años atravesó conflictos laborales y reducciones de personal, pero continúa siendo un actor clave en la economía y el entramado productivo de Gualeguaychú.

Fuente: El Argentino / El Entre Ríos