“Estoy muy contento”, señaló Di María

Este viernes por la tarde, Rosario Central venció a Sarmiento de Junín por 1-0 en el estadio Eva Perón. Esa victoria fue importante para el Canalla, que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual.

El encuentro lo definieron dos acciones de Ángel Di María, que fue a quien Joel Godoy le cometió el penal que él mismo convirtió luego en gol para el triunfo Canalla. Tras el partido, el atacante campeón del mundo en Qatar 2022 habló del objetivo cumplido.

“La vuelta era un poco eso, tener posibilidad de jugar la Libertadores. Estoy muy contento, muy feliz. Lo sigo disfrutando”, destacó Angelito.

Valoró el trabajo de sus compañeros a quienes destacó por su entrega durante el trimestre anterior en el que el equipo consiguió una buena sumatoria de puntos. En la primera mitad del año, el equipo rosarino fue el mejor de la fase regular con 35 puntos y en la actual suma 27, con lo que llegó a 62 unidades en la tabla anual.

Esa cantidad de unidades ya es indescontable para los contrincantes del Canalla en dicha tabla: River, que es el segundo, tiene 52 y solo quedan nueve puntos en juego. Boca, al que le quedan 12 y tiene 50, tan solo podría alcanzarlo, con lo que el equipo rosarino solo perdería un lugar en la tabla e igual clasificaría al certamen internacional.

En vistas al futuro, Di María puso calma: “Falta para la Copa, aunque ya estamos adentro. El objetivo de hoy era ese y lo logramos. También es importante estar arriba en el grupo nuestro del Torneo Clausura y hay que seguir así”.

Sobre su rol en el plantel destacó que sus compañeros más jóvenes lo escuchan. “Intento en los entrenamientos ayudarlos lo que más puedo y me lo agradecen adentro de la cancha. Me siento un pibe con ellos, ellos me hacen sentir así. Soy uno más desde el día en que llegué”, manifestó.