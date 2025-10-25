Argentina debutó con victoria en el Mundial de Handball U17

El concordiense Jeremías Bosio (derecha) ingresó desde el banco para la Argentina.

Este viernes, la selección argentina de handball dio su primer paso en el primer Mundial U17 de la historia. En la ciudad de Casablanca, Marruecos, el equipo argentino debutó frente a Puerto Rico en el marco del Grupo C del torneo.

En un buen primer paso dentro del campeonato, el equipo conducido por Eduardo Gallardo venció a Puerto Rico por 43-25. Se trata de una victoria clave, ya que en la zona comparte con Alemania e Irán y necesitará de otro triunfo para seguir en competencia.

El concordiense Jeremías Bosio, actualmente en River Plate, pero surgido de Ferrocarril de Concordia, anotó dos tantos en el triunfo argentino. El goleador del equipo fue Agustín Refojos, que anotó siete tantos (nueve intentos totales), seguido por Lautaro Roa, autor de cinco goles.

Con descanso este sábado, el equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo en el estadio Salle Couverte Nouaceur frente a Irán. El duelo comenzará a las 12.45 (hora de Argentina) y enfrentará a los jóvenes argentinos con un combinado que cayó en su debut ante Alemania por 45-20.

-SÍNTESIS-

Argentina 43-25 Puerto Rico.



Formaciones:

Argentina (goles): Francisco Pérez, Nicolás La Delfa (4), Agustín Refojos (7), Ciro Carbone (2), Leandro Page Vargas (1), Juan Taiano (2) y Santino Di Tullio (4).

DT: Eduardo Gallardo.



Puerto Rico (goles): Rubén Esquilín, Antwan García (3), Jadhiel Fontanez (1), Jean González (3), Jansel Medina (4), Janvier Rivera y Dylan Andreu (5).

DT: Camilo Estévez.



Ingresaron:

-En Argentina (goles): Nehuén Mazzaferri, Ignacio López Munell (3), Jeremías Bosio (2), Facundo Gandolfo (4), Juan Pallero (2), Lucca Castro, Lautaro Roa (5), José Brancato (2) y Matías Svarzchtein (5).

-En Puerto Rico (goles): Ian Torres Rosa, Janiel Robles (3), Jaziel Carrión, Edgiel Mateo Delgado, Liam García (1), Yahir López (5) y Ediel Rosario.



Árbitros: Lucas Fernandes Dezembro (Brasil) - Ali Mohammed Alsuqufi (Arabia Saudita) y Zakaria El Malwane (Marruecos).



Estadio: Salle Couvert Nouaceur, Casablanca (Marruecos).