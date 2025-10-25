TRL: días y horarios definidos para las semifinales del Top 9

En las últimas horas se definieron los días y horarios para la disputa de las semifinales del Top 9 en el Torneo Regional del Litoral. En esta instancia habrá un equipo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), ya que Estudiantes culminó segundo en la fase regular y se hizo acreedor de un boleto en esta instancia.

El duelo del Albinegro será frente a Duendes de Rosario, equipo al que enfrentará a partir de las 17 del sábado 1 de noviembre. Justo después, desde las 19.15, se medirán Jockey Club y Gimnasia (ambos de Rosario). Los dos partidos se desarrollarán en el predio Las Cuatro Hectáreas del Jockey Club.

El lanzamiento oficial de las finales del certamen litoraleño será el próximo miércoles 29 de octubre, desde las 19, en Cortada Ricardone al 1395, en Rosario. La organización del evento está en manos de Santa Fe Producciones.

Segunda División

La UER también tendrá representación en la Segunda División. Esto se debe a que Tilcara quedó en la segunda posición y jugará las semifinales. En su caso, el Verde será local de Los Caranchos en El Quincho de Ruta 18, ubicado en Sauce Montrull, desde las 14.30 del sábado 1 de noviembre. Al mismo tiempo, Universitario de Rosario enfrentará a Alma Juniors de Esperanza.

Las finales de los dos torneos se disputarán el sábado 8 de noviembre. En primer término se jugará la final de la Segunda División, que servirá de partido preliminar para la definición del Top 9 del Torneo Regional del Litoral.