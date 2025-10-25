Finalizó la participación de Entre Ríos en los Argentinos de Selecciones

El equipo masculino celebra la victoria ante Salta por el séptimo puesto.

Los seleccionados masculino y femenino U19 de Entre Ríos culminaron su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones. Los varones buscaron este sábado el séptimo lugar en Mendoza en la Primera División; mientras que las mujeres fueron por el quinto lugar del Campeonato de Ascenso A en Tucumán.

Torneo Caballeros

La selección masculina de Entre Ríos terminó séptima en el campeonato que se desarrolló en Mendoza. El combinado entrerriano U19 jugó las semifinales por el quinto lugar ante Chile en un encuentro que acabó en derrota por 6-2. Los goles entrerrianos fueron de Genaro Molteni en las dos ocasiones.

Esta derrota llevó a que este sábado, Entre Ríos juegue por el séptimo lugar. El rival fue la Asociación Salteña, con la que igualó por 3-3 gracias a los goles de Estanislao Vicentín, Joaquín Vich y Genaro Molteni. En los penales Entre Ríos se impuso por 3-2 con los tantos de Estanislao Vicentín, Mirko Wallingre y Bautista Rivera para quedarse con el séptimo puesto en el estadio Malvinas.

El plantel entrerriano estuvo compuesto por: Axel Cuatrín, Genaro Molteni (goleador del equipo con 12 tantos), Lucas Soutos Soffredini, Joaquín Gómez Ramos, Bautista Rivera, Tomás Sánchez, Tomás Mildemberger, Gregorio Piloni Izaguirre, Felipe Schmidt Preisz, Estanislao Vicentín, Mirko Wallingre, Francisco Hirschfeld, Máximo Carletti, Tiago Schroeder, Nicolás Luna, Faustino Falco, Aaron Schlotahuer, Joaquín Vich, Federico Ruiz Díaz y Juan Heit.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

2-3 vs. Litoral.

5-0 vs. La Rioja.



-Jueves 22/10:

2-2 vs. Federación Tandilense.



Cuartos de final:

2-10 vs. Asociación Mendocina.



-Viernes 24/10:

Semifinales (5° puesto):

2-6 vs. Federación Chilena.



-Sábado 25/10:

Final (7° puesto):

3-3 (3-2 en penales) vs. Asociación Salteña.

Torneo Damas

En Tucumán, el seleccionado femenino U19 jugó el viernes las semifinales por el quinto puesto. En ese marco, protagonizó un entretenido partido ante la Asociación Pampeana en el que consiguió imponerse por 3-1. Los goles de la victoria de Entre Ríos fueron de Martina Della Ghelfa (por duplicado) y Clara Cañas.

Con ese resultado clasificaron a la final por el quinto lugar en el Campeonato Argentino de Ascenso A, en el que enfrentaron a la Federación de Santiago del Estero este sábado por la mañana. El duelo en cancha de Tucumán RC acabó con victoria entrerriana por 3-0.

El plantel completo del seleccionado femenino incluyó a: Ada Chappino, Guillermina Dramasco, María Massat, Clara Cañas, Sara Velásquez, Juana Galli, Martina Della Ghelfa, Milena Bargas, Sofía Correa Aranda, Emiliana Uriona Devetter, Valentina Luna Varisco, Ema González Eterovich, Paula Radichi, Milena Minni, Josefina Morales, Sol Pita Nanni, Milagros Puig, Delfina Cuscueta Klocker, Martina Quintana Yugdar y Miranda Reggiardo.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

1-2 vs. San Juan.

3-1 vs. Asociación Noroeste.



-Jueves 23/10:

3-3 vs. Asociación Salteña.



-Viernes 24/10:

Semifinales (5° puesto):

3-1 vs. Asociación Pampeana.



-Sábado 25/10:

Final (5° puesto):

3-0 (walkover) vs. Federación de Santiago del Estero.