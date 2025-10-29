Intensifican asambleas de trabajadores en el PAMI Concordia y denuncian intimidación policial

Continúan y se intensifican las medidas de protesta en la UGL XXXIV de PAMI, con sede en Concordia, pero con injerencia en toda la región.

Los trabajadores y trabajadoras de la UGL XXXIV, en Concordia, intensificaron por estas horas las medidas de visibilización de la protesta, según informó Diario Río Uruguay. “Las autoridades no dan respuesta y se sigue planteando la necesidad de aumentar prestaciones a jubilados y discapacitados. Además de la urgente necesidad de recuperar los salarios”, expresaron.

Vale recordar que desde septiembre se vienen desarrollando medidas de protesta en las UGL de todo el país, en conjunto con los gremios SUTEPA, ATE y UTI.

Se trata de un plan de lucha de los trabajadores del organismo en reclamo de “la inmediata apertura de paritarias con el objetivo de recomponer los salarios que sufren la mayor caída de toda la historia del PAMI”.

Durante estos meses, el reclamo cobró forma en asambleas por turnos, realizadas durante algunos días de la semana, tratando de no afectar la atención. Comenzaron siendo de una hora y luego se intensificaron en hasta dos horas.

Reclamo nacional

A nivel nacional, los funcionarios del gobierno ofrecieron en paritarias un aumento del 1,2% para octubre; 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre. Los sindicatos APPAMIA, SUTEPA, ATE y UTI consideraron la propuesta insuficiente, dado que los salarios están congelados desde noviembre de 2024.

El último aumento, de 3,5%, fue en octubre del año pasado. Según ATE, los más de 12.500 trabajadores perdieron más del 60% de su poder adquisitivo en el último año.

El cronograma de medidas se retomó el martes con un cese de actividades de 12 a 14 horas, este miércoles 29 la interrupción es de 11 a 14 y el jueves 30, a las 12, los gremios realizarán una concentración.

Intimidación policial

En este contexto, los trabajadores concordienses denunciaron que este miércoles vivieron “un acto de intimidación grave por parte de la policía de Entre Ríos, dado que se presentó un uniformado con chaleco activado y un arma de porte largo, que ingresó intempestivamente a la UGL a preguntar por qué había paro”.

Ante ello, advirtieron que “se está deliberando para tomar las medidas legales que correspondan”, según informó Concordia24.

“Vamos a levantar un acta y la vamos a presentar en el Juzgado que corresponda. En primer lugar, porque la policía de Entre Ríos no tiene ámbito de intervención en un organismo nacional como es la UGL-XXXIV, y además, porque los trabajadores de PAMI estamos manifestándonos en forma pacífica y legal, comunicado como corresponde por las entidades gremiales, los representantes, con documentos firmados y lo hemos hecho en paz, manteniendo el orden. No hay ningún trabajador ni ninguna trabajadora que tenga actitudes violentas o manifestaciones de alta voz”, sentenciaron.