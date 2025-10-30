“Estuvimos a un paso”, lamentó Gustavo Costas

Este miércoles por la noche concluyó el sueño copero de Racing en el estadio Juan Domingo Perón. Igualó 0-0 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, de manera que quedó eliminado por el global de 1-0 que incluyó la derrota de los argentinos en el Maracaná.

Tras la eliminación, el entrenador Gustavo Costas brindó la conferencia de prensa obligatoria, aunque notablemente apesadumbrado por la eliminación. “No tengo muchas ganas de hablar luego del partido. Los chicos dejaron todo, como lo dije siempre: voy con ellos a la guerra”, señaló el técnico.

Agradeció la entrega de sus futbolistas y el apoyo del público local. “A los chicos y a la gente que fueron, estuvimos a un paso, muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, concluyó el entrenador.

Hacia el futuro, Costas indicó que deben volver a sus hogares y pasar este momento. “Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente. Lo de la gente fue extraordinario, los chicos se encontraban bárbaro, parecía que íbamos a lograrlo, pero no lo pudimos”, señaló y agregó: “Hay que salir de acá y ya mañana empezar otra etapa”.

Luego se deshizo en elogios para sus futbolistas, destacando que Maravilla Martínez llegó a jugar con una fisura en la rodilla. “Capaz jugábamos bien o mal, pero al hincha creo que lo representaron de la mejor manera”, valoró el técnico.

Sobre el partido en sí, consideró que estuvieron cerca y creyó que en el complemento podrían con el rival luego de la expulsión de Gonzalo Plata, pero no pudo ser. Para finalizar, agregó: “Disculpen, pero no quería hablar, sino tenía que pagar multa. Quiero agradecer a mis jugadores y al agente, porque fue una semana hermosa desde que vinimos (de Brasil). Hace muchos años que Racing no estaba tan unido como estuvo y hay que seguir así”, cerró.