Lanús recibe a la Universidad de Chile en búsqueda de la final

Este jueves por la noche, el Club Lanús tendrá una importante cita en el marco de la Copa Sudamericana. Por el partido de vuelta de las semifinales, recibirá a la Universidad de Chile. Será en el estadio Néstor Díaz Pérez, a partir de las 19, en un duelo que contará con el arbitraje de Alexis Herrera. Ángel Arteaga será responsable del VAR. La transmisión de este partido correrá por cuenta de ESPN.

En el partido de ida comenzó ganando el conjunto argentino por 2-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, pero acabó 2-2 luego de la sanción de un polémico penal sobre el final del encuentro.

Pese a lo sucedido en el cierre, Lanús no desconfía en poder quedarse con la serie en condición de local, aunque para eso estará obligado a imponer condiciones. El técnico del Granate, Mauricio Pellegrino, pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición con el objetivo de lograr el pase a la final.

De cumplirse esa premisa, la formación saltará al campo de juego con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Este equipo titular relegaría al banco de los suplentes a Walter Bou, que está entre los convocados para el encuentro. El Granate sabe que un triunfo lo depositará en la próxima instancia, mientras que un empate lo obligaría a ir a los penales y una derrota lo dejaría fuera de competencia.

A esto último apuesta el equipo de Gustavo Álvarez. El exentrenador de Patronato, hoy a cargo de la Universidad de Chile, llega a la Argentina con la búsqueda de un resultado que le permita seguir soñando con ser campeón.

Para este objetivo es que pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición y eso incluye a los siguientes intérpretes: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra.

Finalista definido

El otro finalista ya está definido: Atlético Mineiro venció a Independiente del Valle por 3-1 y cerró un global de 4-2 para meterse en la definición del torneo. El ganador del duelo entre Lanús y la Universidad de Chile definirá al rival del Galo en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay, el próximo 22 de noviembre.