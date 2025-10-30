El sueño copero de Racing terminó con un empate ante Flamengo

Este miércoles por la noche se definió la serie de semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. El partido se disputó en el estadio Juan Domingo Perón, en la ciudad de Avellaneda, en donde la Academia ejerció su localía. El árbitro del partido fue Piero Maza, acompañado en el VAR por Juan Lara.

En el encuentro de ida, el conjunto brasileño venció por 1-0, con lo que llegó con ventaja. Es por este motivo que la Academia estaba obligada a ganar para no quedar eliminada en los 90 minutos. Un triunfo por la mínima la hubiera llevado a los penales.

El partido fue sumamente parejo, con chances para ambos elencos. La primera estuvo en un remate de larga distancia del conjunto visitante. Fue Araújo quien probó al arco, pero su disparo se fue cerca del poste izquierdo de la valla defendida por Facundo Cambeses.

El local contestó de inmediato con un cabezazo de Tomás Conechny luego de un centro desde la derecha. El remate del exGodoy Cruz tenía destino de gol al costado derecho del arco, pero Agustín Rossi lo despejó sobre la línea de manera milagrosa.

El show de los arqueros continuó a los 15 minutos, cuando Cambeses le contuvo un mano a mano a Varela, quien apareció solo por la derecha luego de un desborde desde el costado izquierdo. El remate del lateral derecho dio en el cuerpo del arquero, que achicó bien y a tiempo.

Todavía en la primera mitad, un balón largo de Cambeses habilitó la carrera por la izquierda de Santiago Solari. El atacante tomó el balón por la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un remate que se fue apenas por encima del travesaño ante la volada de Rossi.

Pero la más clara de todas fue para Giorgian De Arrascaeta. El uruguayo realizó una gran jugada individual en diagonal de derecha al centro hasta meterse dentro del área. Una vez que estuvo mano a mano con Cambeses, intentó definir cruzado, pero se encontró con la salida del arquero, que detuvo el remate con el rostro.

En la segunda mitad del juego parecía que Racing finalmente tendría ventaja luego de la expulsión de Gonzalo Plata. Fue a los 11 minutos, cuando el jugador del conjunto brasileño golpeó a Marcos Rojo en la pierna y el árbitro consideró que eso era suficiente para la expulsión.

Con uno más, Racing se volcó completamente al ataque, pero le faltó claridad para contar con chances claras de gol. Tuvo un remate de larga distancia de Agustín Almendra, un cabezazo de Adrián Martínez y un remate de Luciano Vietto que Rossi despejó a puro reflejo, pero poco más. Fue empate 0-0 y victoria para Flamengo.

El Mengao volverá a jugar la final de la Copa Libertadores y espera a su rival, que saldrá del duelo entre Liga de Quito y Palmeiras, en el que el conjunto ecuatoriano tiene ventaja tras vencer por 3-0 como local. Para Racing terminó el sueño. No pudo volver a la final luego de 58 años de espera y tendrá que volver a intentarlo más adelante.

-SÍNTESIS-

Racing 0-0 Flamengo. Global: 0-1.



Expulsado:

11’ST: Gonzalo Plata (FLA).



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho; Luiz Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata.

DT: Filipe Luis.



Cambios:

16’ST: ingresó Danilo por Jorge Carrascal (FLA).

16’ST: ingresó Bruno Henrique por Giorgian De Arrascaeta (FLA).

19’ST: ingresó Duván Vergara por Tomás Conechny (RAC).

26’ST: ingresó Matías Zaracho por Juan Nardoni (RAC).

26’ST: ingresó Gastón Martirena por Facundo Mura (RAC).

28’ST: ingresó Saúl Ñíguez por Luiz Araújo (FLA).

28’ST: ingresó Emerson Royal por Guillermo Varela (FLA).

34’ST: ingresó Luciano Vietto por Agustín Almendra (RAC).

34’ST: ingresó Adrián Balboa por Santiago Solari (RAC).

42’ST: ingresó Evertton Araujo por Jorginho (FLA).



Amonestados:

23’ST: Facundo Mura (RAC).

40’ST: Marcos Rojo (RAC).

41’ST: Ayrton Lucas -banco- (FLA).



Árbitro: Piero Maza. VAR: Juan Lara.



Estadio: Juan Domingo Perón.