Superclásico: Boca recibirá a River el domingo 9 de noviembre a las 16.30

La próxima edición del superclásico del fútbol argentino ya tiene día y horario definido: Boca recibirá a River el domingo 9 de noviembre, a partir de las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera. El encuentro, válido por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, será clave para la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Luego del triunfo sobre Barracas Central por 3 a 1 el pasado lunes, el Xeneize ocupa la segunda plaza con 53 puntos en la Tabla Anual y estaría obteniendo un cupo directo hacia la fase de grupos. Por su parte, el Millonario está tercero con un punto menos y jugaría la fase previa.

El superclásico servirá también para definir la posición de cada uno en sus respectivas zonas, lo que será importante para ver si juegan de local los duelos de playoffs. Los comandados por Claudio Úbeda escalaron a la tercera posición de la Zona A con 20 puntos, mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo están quintos en la Zona B con 21 unidades.

Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (San Juan) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia – Central Córdoba (Zona A)