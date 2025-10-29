Se licitaron con recursos provinciales 18 viviendas para Concordia

Se presentaron cuatro oferentes y la apertura de las propuestas económicas se realizó en la sede del organismo provincial. El acto licitatorio fue encabezado por el presidente del organismo, Manuel Schönhals, quien estuvo acompañado por la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; los vocales, Luis Uriona, Aníbal Steren y José Artusi, los representantes de las empresas constructoras y personal técnico de la repartición provincial, entre otras autoridades.

Al respecto, Schönhals afirmó que "es una gran alegría poder acercar soluciones habitacionales para los vecinos de nuestro territorio, que tanto lo necesitan, en una tarea que llevamos adelante con el gobernador Rogelio Frigerio, el municipio de Concordia y nuestro equipo de trabajo del organismo ".

El directivo hizo hincapié en "el efecto multiplicador que tiene la industria de la construcción en la generación de empleos directos e indirectos, y su consecuente impacto en la actividad comercial en las distintas localidades donde se ejecuten nuevas viviendas".

Concordia: 18 viviendas dúplex

Hubo cuatro ofertas económicas: Incar S.A, Cocco Construcciones SRL, Haure Carlos Diego, y Goñe Hugo Roberto.

Las nuevas unidades habitacionales serán del tipo dúplex, de construcción tradicional, constituidos por dos dormitorios, con una superficie de 57 metros y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses.

Desde el organismo se resaltó la conveniencia de este tipo de construcción en zonas urbanas o de consolidación intermedia, ya que permite un mejor aprovechamiento del suelo, una mayor densidad urbana y reducción de los costos de infraestructura, evitando la expansión territorial del municipio.