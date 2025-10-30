Juzgan a dos policías por haber abusado de dos menores del Copnaf

Nueve años después de los hechos denunciados, comenzó esta miércoles la audiencia de admisión de pruebas en el marco del juicio por jurados contra dos efectivos de la Policía de Entre Ríos, acusados de abuso sexual agravado contra dos adolescentes de 13 y 15 años. Los imputados son Ezequiel Alejandro García y Samuel Morel.

La instancia judicial está presidida por el juez Alejandro Cánepa, del Tribunal de Juicio y Apelaciones. Participan en representación del Ministerio Público Fiscal las fiscales Fernanda Ruffatti y Valeria Vilchez; como querellantes, Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld; y como defensores, Claudio Berón por García, e Iván Vernengo y Damián Petenatti por Morel. También interviene una representante del Ministerio Pupilar.

El expediente judicial se inició en julio de 2016 tras la denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8. En total, fueron imputados siete policías. Dos fueron sobreseídos en la etapa de investigación penal preparatoria (IPP), mientras que tres resolvieron su situación mediante juicios abreviados, admitiendo haber omitido actuar ante un delito en flagrancia, publicó Ahora.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 5 de julio de 2016. Según la acusación, García habría abusado sexualmente de una adolescente de 13 años, mientras que Morel fue imputado en un primer momento por el abuso de la menor de 15 años, pero esto fue negado por la adolescente en Cámara Gesell.

Las víctimas habían salido del hogar “Mujercitas” del Consejo Provincial del Menor, Adolescencia y Familia (Copnaf) y se encontraban en el predio del Ferrocarril, donde funciona un destacamento de la Policía de Entre Ríos. Allí, en un vagón abandonado, habrían sido ultrajadas por efectivos de guardia.

La situación se conoció luego de que una de las menores fuera atendida en el hospital materno infantil San Roque, donde se activó el protocolo de abuso sexual. Las pruebas médicas y la declaración en cámara Gesell de la víctima de 13 años fueron claves para avanzar en la causa. Tres policías ya confesaron su participación en el hecho en juicios abreviados.

En el caso de la menor de 15 años, el Tribunal de Apelaciones revocó la imputación contra uno de los acusados, ya que en su declaración no refirió haber sido víctima de abuso. Por ello, solo García enfrentará el juicio por violación y Morel como partícipe.

En la audiencia también se trató la demanda civil contra el Estado provincial, presentada por el querellante Guillermo Mulet en representación de la víctima. El reclamo busca una indemnización por los daños sufridos, aunque la Fiscalía de Estado no discutió la existencia del hecho, sino el monto solicitado.

La etapa de admisión de pruebas continuará el viernes. Se espera que el juicio por jurados se realice en diciembre.