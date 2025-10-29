Villaguay: decomisaron más de 400 kilos de pescado en un operativo de control

En el marco de un operativo de control iniciado por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Villaguay sobre la Ruta 20 y la Autovía Nacional 18, se logró el decomiso de más de 400 kilos de pescado que era transportado ilegalmente.

La acción se enmarca en las políticas de control y protección de las especies ictícolas que impulsa el gobierno provincial.

El operativo se realizó ayer, alrededor de las 22, en la intersección de Ruta Provincial N° 20 y Autovía Nacional N° 18, mediante un trabajo articulado entre la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia.

La intervención se originó tras información obtenida por la Brigada de Concordia que advertía sobre un posible cargamento trasladado sin la documentación correspondiente. Los agentes detuvieron la marcha de un furgón Peugeot Partner, ocupado por dos hombres mayores de edad.

Durante la inspección, se constató el transporte de 29 dorados y 4 surubíes congelados, que totalizaban aproximadamente 400 kilogramos. Los infractores no contaban con la documentación que acreditara la procedencia de la mercadería ni con licencia de pesca, además de tratarse de especies vedadas.

Como resultado, se labraron las actas de infracción correspondientes en cumplimiento de la Ley Provincial de Pesca N° 4.892 y la Ley N° 1.174 de Protección del Dorado, y se procedió al decomiso total del cargamento.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se destacó la importancia de estas acciones de control y fiscalización que buscan proteger los recursos ictícolas provinciales y preservar las especies autóctonas, en cumplimiento de las normativas vigentes.