Benjamín Vicuña negocia para conducir un nuevo programa de TV

El canal busca levantar su audiencia con una figura de peso y ya inició conversaciones con el actor chileno, que podría debutar al frente de “The Balls”.

En medio de una reñida batalla por el rating, El Trece busca volver a posicionarse en el podio de la televisión argentina.

Según trascendió, la señal estaría en conversaciones avanzadas con Benjamín Vicuña, quien podría convertirse en la nueva figura del canal con un proyecto que marcaría su debut como conductor.

El actor chileno, que desde hace años se consolidó como una de las personalidades más queridas del espectáculo local, tendría todo listo para ponerse al frente de un ciclo de entretenimiento.

“Tiene muchas ganas de hacerlo y Canal 13 ya está en conversaciones con él. Se viene su conducción en TV”, reveló el periodista Ale Castelo en el programa Ya Fue Todo.

De acuerdo con las versiones, Vicuña sería el encargado de liderar “The Balls”, un formato que en su momento fue conducido por Guido Kaczka, pero que no logró cumplir las expectativas de audiencia.

El regreso del programa estaría previsto para después de diciembre, cuando finalice la emisión de Buenas Noches Familia, también encabezado por Kaczka.

“Cuando termine Guido, arranca Benja”, adelantó Castelo, dejando entrever que el actor ya estaría preparando su desembarco en el canal.

A lo largo de su carrera, Benjamín Vicuña se destacó tanto en la televisión como en el cine, participando en ficciones exitosas y en producciones internacionales.

Con una gran base de fanáticos en Argentina y Chile, la apuesta de El Trece apunta a aprovechar el carisma y la popularidad del actor para recuperar terreno frente a Telefe, que continúa liderando el rating con propuestas familiares y realities de gran convocatoria.

Aunque el proyecto aún no fue confirmado oficialmente, la expectativa en torno al regreso de Vicuña a la pantalla es alta.

Fuente: Noticias Argentinas.