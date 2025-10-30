Argentina venció a México en el arranque del “4 Naciones”

Argentina venció a México y este jueves enfrentará a Brasil por el "4 Naciones".

La selección argentina de hándbol masculino jugó este miércoles por la noche en el arranque del 4 Naciones que se lleva a cabo en Buenos Aires. Fue en La Casa del Handball Argentino, ubicada a metros de la Avenida Coronel Roca, sitio en el que enfrentó a México en un duelo que contó con el arbitraje de Sebastián Lenci y Julián López Grillo.

Este duelo les sirve de preparación a los cuatro equipos que deberán disputar sus respectivos torneos clasificatorios que se disputarán en los próximos meses rumbo al Mundial 2027.

En ese marco, Argentina fue una aplanadora ante México y venció por 39-18. En el duelo destacó Lautaro Robledo, que anotó 11 tantos y fue el principal goleador del seleccionado argentino, que ya en el primer tiempo tomó una amplia ventaja en el tanteador: 18-7 al descanso.

En este partido, el entrenador Rodolfo Jung aprovechó para mezclar la experiencia de hombres como Diego Simonet, Lucas Moscariello y Juan Bar con la participación de debutantes y jugadores que llevan un tiempo sin vestir la camiseta.

Argentina sostuvo la dinámica durante todo el partido y por eso acabó imponiéndose con solidez. Ahora vendrá un desafío importante, ya que el próximo rival argentino será Brasil, al que recibirá en La Casa del Handball este jueves desde las 21.30.

Ese duelo será el penúltimo de este torneo que culminará con el combinado argentino enfrentando a Chile. Todo el campeonato podrá verse por la pantalla de DeporTV.

En Argentina los titulares fueron: Juan Bar, Lautaro Robledo, Juan Saco, Gerardo Gorriti, Tomás Cañete, Francisco Colombo y Federico Giménez.