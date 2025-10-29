Hospitalizaron a un hombre que fue herido de tres disparos en Paraná

El herido fue asistido en el Hospital y dado de alto.

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre resultó baleado en Paraná en circunstancias que son materia de investigación policial. Ante el hecho, un hermano del herido se comunicó con el 911 para solicitar una ambulancia en calle Juan Manuel de Rosas y Cortada Cortez, debido a las heridas de arma de fuego.

El personal de Comisaría Decimosegunda se trasladó al lugar y constató que el hombre presentaba heridas en su pierna izquierda, además de sindicar al supuesto autor de los disparos. El denunciante informó que el afectado tiene problemas de consumo de estupefacientes.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde ingresó consciente y con tres heridas de arma de fuego con entrada sin salida en su pierna izquierda. Tras recibir la atención médica correspondiente, fue dado de alta.

La investigación continúa para dar con el autor del hecho, informó Ahora.com.