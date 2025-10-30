APB: Unión de Crespo venció a Rowing en el cierre de la fecha 12

Unión venció como visitante y escaló en la tabla de posiciones.

Este miércoles concluyó la disputa de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet. En el estadio del Paraná Rowing Club, el Remero recibió a Unión de Crespo en el único partido pendiente después de la disputa del grueso de la fecha en la noche del martes.

El visitante se hizo fuerte en terreno ajeno y venció por 82-74 al anfitrión con una gran actuación de Francisco y Juan Pablo Folmer. El primero anotó 25 tantos, mientras que el segundo convirtió 22 puntos para la victoria del Cervecero fuera de casa.

El triunfo le permitió alcanzar las 16 unidades, con las que se ubica en la novena posición (tiene los mismos puntos que Paracao). Rowing, por su parte, quedó en la décima colocación con 15 puntos.

Ahora ambos elencos aguardarán la programación de la fecha 13, última de la fase regular, con la que se definirán los puestos de clasificación hacia los playoff en la lucha por el título.

Fixture y resultados | Torneo Clausura APB | Fecha 12

Martes 28/10:

Sionista 56-68 Patronato.

Recreativo 80-66 Quique.

Olimpia 76-60 San Martín.

Paracao 83-72 Ciclista.

Echagüe 51-88 Talleres.



Miércoles 29/10:

Rowing 74-82 Unión (Crespo).

Libre: Estudiantes.



Posiciones | Torneo Clausura

1°) Recreativo: 20 puntos.

2°) Sionista: 19.

3°) Olimpia: 19.

4°) Ciclista: 18.

5°) Estudiantes: 17.

6°) Talleres: 17.

7°) Quique: 17.

8°) Paracao: 16.

9°) Unión (Crespo): 16.

10°) Rowing: 15.

11°) Patronato: 14.

12°) Echagüe: 13.

13°) San Martín: 12.