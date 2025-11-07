Sionista y Estudiantes mandan en sus series de la Liga Provincial de Básquet.

En la noche de este jueves se completó el panorama de los primeros partidos de los playin de la Liga Provincial de Básquet. en este marco, se enfrentaron los equipos paranaenses entre sí y lo que salieron victoriosos fueron Sionista y Estudiantes.

El Centro Juventud derrotó fácil a Echagüe por 94 a 57 para quedar 1 a 0 arriba. A su vez, el Albinegro superó 82 a 55 a Paracao y está arriba 1 a 0 en el mano a mano. De esta manera, los dos ganadores quedaron bien parados en sus respectivas llaves y esperan las revanchas para barrer sus duelos y así clasificar a la siguiente instancia de la Liga Provincial.

Desde el principio hasta el final, Sionista fue más que Echagüe y ganó con contundencia. Nicolás Guaita con 18 puntos fue el goleador del ganador, además de los 14 tantos de Sebastián Uranga, los 13 de Uriel Lejtman y Tiago Levy y los 12 tantos de Pablo Veiga. En Echagüe, Pablo Pastori terminó con 12 unidades.

Estudiantes también consiguió desde el inicio sacar una buena ventaja para manejar cómodo el partido. El CAE fue más que Paracao y dio el primer paso. Joaquín Llorens con 18 puntos fue el goleador de Estudiantes, mientras que Facundo Schunk aportó 18 tantos.

En Paracao, los destacados fueron Franco Tomiozzo y Pablo Fernández con 13 unidades cada uno, da cuenta Paraná Deportes.