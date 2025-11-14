Oro Verde se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Cordero a la Estaca

La localidad de Oro Verde se alista para recibir la décimo primera edición de la Fiesta del Cordero a la Estaca, el encuentro cultural más convocante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El evento se realizará este sábado 15 de noviembre en el predio del Jardín Botánico.

Como cada año, el corazón de la fiesta es el concurso de asadores de cordero a la estaca. La competencia comenzará a las 17 y contará con la participación de equipos formados por integrantes de los distintos claustros de la universidad, además de invitados externos. Cada grupo arma su propio puesto, que funciona como un pequeño escenario temático, donde se cocina el cordero y se construye una puesta en escena estética que también será evaluada por el jurado.

A medida que avanza la tarde, la fiesta irá tomando forma alrededor de los asadores. Además del concurso central, el predio ofrece actividades tradicionales como torneos de truco y juegos típicos, dirigido a todas las edades. A esto se suman los stands de bebidas y comidas regionales, y un espacio destinado a artesanos y emprendedores locales o vinculados a la facultad.

La música y la danza también ocuparán un rol central durante la noche. La programación oficial prevé el inicio formal de la grilla a las 21 con el Taller de Folklore de la FCA-UNER. Luego se presentarán Juan Carrivali, Candela Clavel Heis, Yunta Mambo, Juan Manuel Bilat, Los Hermanos Benedetich y, como cierre, La Super Banda Estrella, que coronará la jornada antes del final previsto para las 3 de la madrugada.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias sostiene que, el evento es una forma de preservar y transmitir valores culturales. "Entendemos que la cultura es un legado que debemos ofrecer a las siguientes generaciones, y por eso trabajamos en la divulgación de actividades con fuerte arraigo popular", señalan desde la organización.