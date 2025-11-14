Lanús venció a Atlético Tucumán en el comienzo del último capítulo del Clausura

Eduardo Salvio anotó uno de los goles para el festejo Granate. (Foto: X @afa)

Lanús derrotó por 3-1 a Atlético Tucumán este viernes en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. José Canale, Eduardo Salvio y Marcelino Moreno anotaron para el Granate, mientras que para los tucumanos había logrado el empate parcial Ramiro Ruiz Rodríguez.

Con el triunfo, Lanús alcanzó la segunda posición de la zona B, con 30 puntos, y cerró su participación en la fase regular, con la clasificación ya asegurada y en zona de acceso a la próxima Copa Sudamericana, mientras que el equipo dirigido interinamente por Hugo Colace terminó undécimo, con 18 unidades.

El próximo rival del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se conocerá durante la noche del domingo y, en caso de que no haya cambios en las posiciones de ambas zonas, será Argentinos Juniors.

La primera llegada fue del local, a los 13 minutos del primer tiempo, con un mano a mano del extremo Eduardo Salvio por el costado izquierdo del área, pero pateó desacomodado y desvió su remate.

Lanús abrió el marcador a los 18 minutos, con un centro desde la derecha cabeceado por José Canale, con un disparo que picó para superar al arquero Matías Mansilla y subir al marcador.

El Decano del fútbol tucumano no tuvo llegadas hasta los 28 minutos, con un recorte hacia afuera y derechazo del delantero Ramiro Ruiz Rodríguez, aunque su tiro se fue alto.

La igualdad parcial llegó en 32 minutos de la primera parte, con una gran jugada individual por izquierda del extremo Nicolás Lamendola, que culminó con un centro bombeado para la llegada de Ruiz Rodríguez, cuyo frentazo empujó la pelota al gol.

Ya en la segunda mitad la primera jugada de peligro fue de la visita, con un disparo bajo de Lamendola que fue desviado, dando rebote, por el guardameta Nahuel Losada.

A los 23 minutos del segundo tiempo, el volante Ramiro Carrera se filtró por el costado derecho y remató de primera, aunque su remate salió débil y a las manos de Mansilla.

El Granate se volvió a poner en ventaja a los 26 minutos, luego de un centro buscapié rematado sin dirección por el volante Marcelino Moreno, aunque Salvio apareció por detrás para aprovechar el rebote y marcar el 2-1.

En 30 minutos, una subida por izquierda del defensor Sasha Marcich habilitó a Moreno, que se perfiló para la pierna diestra y colocó la pelota contra el palo izquierdo de Mansilla, señala NA.