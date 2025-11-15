La Liga Profesional define sus descensos este sábado

En el Torneo Apertura hubo triunfo de Aldosivi: si se repite, San Martín perderá la categoría.

Este sábado, la Liga Profesional definirá sus dos descensos en dos partidos que comenzarán a las 17. En total, la actividad por la fecha 16 del Torneo Clausura tendrá cuatro encuentros durante esta jornada, aunque son los dos de más temprano los que determinarán qué equipos jugarán la Primera Nacional desde el próximo año.

17: Aldosivi - San Martín (interzonal)

A partir de las 17 será momento de prestar atención para ver qué equipo pierde la categoría. En un mano a mano para definir al último de los promedios, Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan. El partido se jugará en el estadio José María Minella y tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El conjunto marplatense viene de ganarle a Banfield por 1-0 y llegó a los 30 puntos en la tabla anual, por encima de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, que tienen 28. El equipo sanjuanino, por su parte, viene de igualar 1-1 ante Lanús y aún ganando no sabe si conservará la categoría, ya que si el Tomba también gana, debería jugar un desempate.

Entre las formaciones destaca la presencia del entrerriano Horacio Tijanovich en el conjunto sanjuanino; mientras que el elenco marplatense tendrá al ex Patronato Justo Giani.

-Probables formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago, Justo Giani; Facundo De la Vega.

DT: Guillermo Farré.



San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Matías Orihuela; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.

17: Godoy Cruz - Deportivo Riestra (Zona B)

En el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz intentará estirar su permanencia en Primera ante Deportivo Riestra. Saltarán a la cancha a las 17, con el arbitraje de Facundo Tello y el acompañamiento de Lucas Novelli en el VAR. La transmisión será de TNT Sports. El partido se enmarcará en la Zona B.

El Tomba sabe que al final de la fecha no conservará la categoría. No le basta con ganar: necesita que San Martín de San Juan también lo haga o haya empate en el otro partido para evitar el descenso por tabla anual. Esto se debe a que San Martín y Godoy Cruz tienen 28 puntos y Aldosivi 30: el triunfo del Tomba y la igualdad entre los otros dos forzaría un desempate entre mendocinos y marplatenses; mientras que los triunfos de Godoy Cruz y el Verdinegro también forzarían a un desempate.

El Malevo, por su parte, mantiene la ilusión de la clasificación a la Copa Libertadores: un triunfo le permitiría alcanzar la línea de Argentinos Juniors con 54 puntos en la tabla anual, pero dependerá de otros resultados.

En las formaciones previas se espera la presencia del paranaense Ignacio Arce en el arco del equipo bonaerense, que también contará con el ex Patronato Jonathan Herrera como titular.

-Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Tomás Rossi, Juan Escobar, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Andrés Meli; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea.

DT: Omar Asad.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre, Milton Céliz, Jonatan Goitía, Antony Alonso, Pedro Ramírez; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.

19.15: San Lorenzo - Sarmiento (Zona B)

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibirá a Sarmiento de Junín. El partido comenzará a las 19.15 y contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Juan Loustau. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Ciclón llega a este partido en la quinta colocación de su grupo con 23 puntos y mantiene sus posibilidades para clasificar a la Copa Sudamericana: una victoria le aseguraría el lugar. Sarmiento, por su parte tiene 19 unidades y está noveno en su grupo: un triunfo le permitiría ilusionarse con clasificar a los octavos de final del torneo.

El ex Patronato Facundo Altamirano sería titular en el elenco de Damián Ayude, que enfrentará al plantel dirigido por Facundo Sava.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Faucundo Altamirano; Fabricio López, Daniel Herrera, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli; Agustín Ladstatter y Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Iván Morales Bravo y Franco Frías.

DT: Facundo Sava.

21.30: Independiente - Rosario Central (Zona B)

Sin objetivos, Independiente recibirá a Rosario Central para cerrar su participación en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 21.30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Silvio Trucco en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El Canalla viene de empatar 0-0 con San Lorenzo y tiene 31 puntos, con los que sabe que terminará primero de su grupo (también ganó la Tabla Anual). Por su parte, el Rojo suma 15 unidades y marcha en la 12ª posición, ya eliminado del torneo y sin chances de clasificar a copas internacionales. En su último partido venció a Deportivo Riestra por 1-0.

Para este partido se presume la presencia del concordiense Leonardo Godoy entre los titulares del Rojo.

-Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.



Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Komar, Juan Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz y Enzo Copetti.

DT: Ariel Holan.

Fuentes: Tiempo de San Juan, Los Andes y TyC Sports.