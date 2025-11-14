Coros de todo el país se reúnen en una nueva edición del Encuentro Nacional "Por qué cantamos"

El Salón del Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Crespo será el escenario del 19° Encuentro Nacional de Coros, una propuesta cultural que busca reunir a diversas agrupaciones del país para compartir una noche dedicada al canto. La actividad convoca a coros de distintas provincias y se realiza con el objetivo de fortalecer la música coral y promover el intercambio artístico. La cita tendrá lugar este sábado 15 de noviembre, a las 20:30.

El evento contará con la participación del Coro Municipal del Centenario de Crespo, el Coro de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami) de Posadas, la agrupación Coral Gonnet de La Plata, el coro "Remanso" de La Paz y el Coro Municipal de María Grande. Cada uno presentará un repertorio propio, integrado por obras de distintos estilos y épocas, con la intención de ofrecer un repertorio amplio y diverso para el público que asista.

Los organizadores explicaron que el lema elegido para esta edición, "Por qué cantamos", busca poner en valor la expresión colectiva que caracteriza al canto coral y destacar el rol de estas agrupaciones como espacios de reunión, acompañamiento y la permanente construcción comunitaria. Desde la comisión organizadora del encuentro remarcan que cada año se suman nuevos coros, un aspecto que reconoce el crecimiento del movimiento coral en el país y motiva las instancias de encuentro entre directores y coreutas.

La actividad será libre y gratuita, abierta a todo público.