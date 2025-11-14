Muerte de Gabriel Gusmán: realizaron la reconstrucción del hecho en barrio Capibá

La reconstrucción del crimen de Gabriel Gusmán se desarrolló este viernes al mediodía en barrio Capibá de Paraná, específicamente en las cortadas 939 y 924. La medida formó parte de las diligencias realizadas en el marco del juicio por jurados que busca establecer la responsabilidad penal de los policías Diego Sebastián Íbalo y Oscar Ricardo Molina.

El procedimiento no contó con la presencia del jurado popular. En su lugar, las actuaciones fueron registradas por personal de Gendarmería Nacional, encargado de filmar toda la secuencia. El material será exhibido posteriormente durante una audiencia del juicio, informó Canal Once

Avance del juicio por jurados

El proceso judicial continuó con esta instancia de reconstrucción, considerada relevante para el análisis del caso, a los fines de esclarecer la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida en septiembre de 2018 en el mismo barrio donde se realizó el procedimiento de este viernes.

La medida apuntó a revisar desplazamientos, posiciones, secuencias temporales y otros elementos considerados clave a fin de obtener información necesaria para el desarrollo de las audiencias.

El juez técnico del debate es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo. La querella está a cargo de los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, mientras que la defensa de los imputados es ejercida por los letrados Miguel Cullen, Patricio Cozzi y Daniel Rosatelli.

Sobre el caso Gabriel Guzmán

Gabriel Gusmán, de 24 años, murió el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá, en la zona sudeste de Paraná. Aquella tarde, un móvil policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una supuesta pelea o intercambio de disparos entre grupos del barrio. El patrullero -en el que se encontraban los dos efectivos de la Policía que ahora son juzgados- intervino en la escena.

Durante ese operativo, Gusmán recibió un disparo de arma de fuego que ingresó por la nuca y murió en el lugar. La versión policial sostuvo desde un primer momento que los agentes actuaron en legítima defensa, al sentirse amenazados durante el procedimiento. En cambio, la familia de la víctima y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza, afirmaron que el joven no estaba armado y sostuvieron la hipótesis de una ejecución como “gatillo fácil”.

La investigación atravesó idas y vueltas durante los años posteriores. En un primer momento, el Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa, argumentando falta de pruebas para avanzar contra los efectivos involucrados. Ante esa decisión, la familia de Gusmán, junto con organismos de derechos humanos, impulsó acciones para evitar el cierre del expediente y reclamó la imputación de los policías.

La insistencia logró su objetivo: la causa fue reabierta y se ordenaron nuevas medidas de prueba. Finalmente, en 2024, la Justicia resolvió que el caso fuera elevado a juicio por jurados, con los dos policías sentados en el banquillo acusados. El jurado popular deberá determinar si se trató de un actuar legítimo en cumplimiento del deber o de un homicidio cometido por agentes del Estado.