La Unión sigue imbatible en su estadio

Aunque la visita tuvo a un inspirado Barrozas (foto, de espaldas) con 21 puntos, La Unión ganó con autoridad

Este viernes por la noche hubo acción para dos de los equipos entrerrianos de la Liga Argentina de Básquet. Uno de los que salió a la cancha fue La Unión de Colón, que recibió en su estadio a Unión de Mar del Plata en el marco de la Conferencia Sur. Los árbitros del juego fueron José Domínguez y Ezequiel Macías.

De arranque en el juego el partido tuvo intensidad y poca distancia en el tanteador. Como siempre, el equipo entrerriano apostó a un juego de alto goleo y aunque falló mucho, cuando llegaron las anotaciones de Matías Caire torció el marcador a su favor para acabar venciendo en el primer tramo por 27-22.

Es difícil seguir el ritmo del equipo colonense que, impulsado por el buen cierre del tramo inicial, acabó tomando gran distancia en el segundo cuarto. Aunque la visita tuvo a Juan Bellozas muy inspirado, La Unión fue imparable y acabó sacando cada vez más distancias en el tablero. Parcial de 28-16 para irse al descanso ganando por 55-38.

En la vuelta del descanso, el Rojo sostuvo la diferencia y siguió convirtiendo para distanciarse de un elenco rival que no pudo detener el avance del anfitrión. Aunque en el final descontaron, este fue otro cuarto ampliamente dominado por los de Martín Guastavino. Triunfo parcial por 28-19 para prácticamente liquidar el encuentro: 83-57.

En el cuarto final ya hubo más tranquilidad para La Unión. El conjunto anfitrión pudo manejar el juego a su ritmo y bajar la intensidad del goleo sin poner en riesgo una victoria que parecía decidida desde el cuarto anterior. Con una ventaja final cercana a los 30 puntos y un parcial definitorio que ganó ajustadamente por 20-19, el conjunto entrerriano venció por 103-76.

Con la victoria, el récord del equipo colonense es de 3-0, de manera que es el líder de la Conferencia Sur. En su próxima presentación volverá a ser local frente a Rocamora, este lunes 17, desde las 21. Unión de Mar del Plata, por su lado, acumula un récord de 0-5 y en su próxima presentación volverá a su estadio para ser local ante Racing de Avellaneda, el martes 18, desde las 21.

-SÍNTESIS-

La Unión 103-76 Unión (MdP).



Parciales: 27-22 // 55-38 (28-16) // 83-57 (28-19) // 103-76 (21-19).



Formaciones:

LA UNIÓN (103)

*Álvaro Merlo: 2pts, 4as, 3rec, 3per.

*Gonzalo Romero: 16pts, 5rbs, 2as, 2rec, 1per, 1ta.

*Matías Caire: 18pts, 1rb, 4as.

*Rodrigo Acuña: 15pts, 6rbs, 1per, 1ta.

*Guido Cabrera: 9pts, 4rbs, 2as, 1rec, 1per.

Santiago Furlanetto: 1rec.

Nicolás Henriques: 19pts, 5rbs, 7as, 1rec, 2per, 2ta.

Lucio Longoni: 9pts, 13rbs, 2as, 1rec, 2per, 1ta.

Valentino Salamone: 10pts, 3rbs, 2as.

Diego Pérez Díaz: 3pts, 1rb, 1rec, 3per.

Salvador Falco Leonardi: 2pts, 3rbs, 1per.

Máximo Andrioli Blanc: 1per.

DT: Martín Guastavino.



UNIÓN MdP (76)

*Matías Carneglia: 12pts, 5rbs, 2as, 1rec, 4per.

*Guillermo Navarro Schuffler: 14pts, 3rbs, 3as, 2rec, 1per.

*Matías Bernardini: 7pts, 2rbs, 1rec.

*Álvaro Yarza: 6pts, 3rbs, 1as, 3rec, 4per.

*Juan Bellozas: 21pts, 8rbs, 5as, 4rec, 1per.

Mika Montoya: 1per.Juan Varas: 6pts, 2rbs, 1as.

Thiago Flossi: 5pts, 3rbs, 2as, 1rec.

Jerónimo Barrionuevo: 2pts, 2rbs, 2per.

Esteban Corroto: 3pts, 1rec, 1per.

DT: Juan Aquino.



*Inicialistas.



Árbitros: José Domínguez - Ezequiel Macías.



Estadio: Carlos Delasoie.