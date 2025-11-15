Todo listo para el primer show de Oasis en Buenos Aires: cambio de horario y el impactante show de drones

El grupo de los Gallagher se presentará sábado y domingo en el estadio de River. El comunicado de la producción y la sorpresa de fans y curiosos por el despliegue de luces.

La espera terminó y la ansiedad a partir de este momento se cuenta en horas, minutos y segundos. Esta noche se producirá el esperado regreso de Oasis a Buenos Aires después de 16 años, mil peleas entre los hermanos Liam y Noel Gallagher y las versiones que aseguraban que eso sería imposible. Pero los sueños están para cumplirlos, o al menos, para no abandonarlos.

La noche del viernes en Belgrano, Núñez y alrededores se vio alterada por el juego de drones que pintaron en el cielo el logo de la banda. Ese “oasis” escrito así, en minúsculas y con doble recuadro, que de tan simple se convirtió en uno de los símbolos más característicos de la escena rock de los últimos treinta años.

La postal proyectada en la noche cerrada de Buenos Aires recorrió las redes sociales y captó la atención de los fans que ya merodeaban el Monumental y de los curiosos y vecinos que se sorprendieron ante el juego lumínico. Entre ellos, Wanda Nara y su familia, quienes captaron el fenómeno desde las ventanas del Chateau Libertador.

Mientras tanto, en un guiño para calmar ansiedades, el show de la banda británica se adelantó media hora. Según publicó la productora DF Entertainment, debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el concierto originalmente programado para las 21 comenzará a las 20:30. Las puertas se abrirán a las 16, mientras que el telonero Richard Aschroft subirá a las 19:15 antes del plato principal.

Los organizadores argumentaron que esta medida busca priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a sus hogares de manera segura. La recomendación alcanza a chequear los canales oficiales de la producción para posibles actualizaciones.

Cinco Oasis sueltos en Buenos Aires

En los días previos a los conciertos del 15 y 16 de noviembre, los músicos británicos realizaron diversas actividades que captaron la atención de sus seguidores y de la prensa local. Noel Gallagher se destacó por su recorrido por lugares emblemáticos de la capital argentina, a diferencia de su hermano Liam, que optó por resguardarse, mientras la ciudad se prepara para recibir a la banda con una devoción que atraviesa generaciones.

El guitarrista comenzó su itinerario porteño con una visita al Cementerio de la Recoleta, acompañado por su equipo y su hijo menor. Allí, se detuvo frente a la tumba de Eva Perón, tomó fotografías y mostró interés por otras figuras históricas como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. La presencia del guitarrista no pasó inadvertida: numerosos fans se acercaron para saludarlo, pedirle autógrafos y tomarse fotografías, gestos que Noel correspondió con amabilidad. Más tarde, el músico hizo gala de su fanatismo futbolero y se dirigió a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde fue recibido por el bullicio de los hinchas y la admiración de los seguidores que lo reconocieron a su paso.

Mientras los hermanos Gallagher concentran la atención mediática, el resto de la banda optó por integrarse a la vida urbana porteña. Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs recorrieron barrios como Recoleta, Balvanera y San Telmo, firmando autógrafos y posando para fotografías con los fans. La dinámica interna del grupo, marcada por la conocida Guerra Fría entre los hermanos Gallagher, se trasladó a la capital argentina. Evitaron aparecer juntos en público y se hospedan en hoteles distintos, una decisión que busca mantener la paz en la previa de los conciertos. Aunque ambos hoteles se encuentran cerca, la distancia personal parece mantenerse, alimentando el mito sobre la relación entre los líderes de la banda. Liam, quien llegó primero a Buenos Aires, se ha mantenido alejado de la vida pública y solo se espera su aparición en el escenario del Monumental.

Fuente: Infobae, Pablo Andisco.