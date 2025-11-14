El Grupo Gozantes presenta un espectáculo con teatro, música y humor en el Almacén de los 33

El Grupo Gozantes presentará este sábado 15 de noviembre, a las 21, una nueva edición de su espectáculo "Imprudencias del deseo", una propuesta escénica de teatro, danza, música en vivo, humor y relatos en un formato integral. La función tendrá lugar en el espacio cultural Almacén de los 33 (esquina Bavio y Courreges de Paraná), y busca ofrecer al público una experiencia renovada con la incorporación de nuevos integrantes.

La presentación se realizará en el marco de la programación artística habitual del Almacén, lugar que funciona como un espacio de difusión para artistas locales. Según informaron los organizadores, la propuesta de este año que trae el espectáculo apunta a exponer las múltiples formas en que el deseo se manifiesta en la vida cotidiana.

El elenco está integrado por Vero Nardin, Ale Florenza, Ariel Bertellotti, Rita Dellacqua, María Eugenia Laguinge, Lau Alberto, Eli Rossa, Analía Venanzi, Fernanda Pastori, Sofía Pastori y Felipe Sato. La coordinación general está a cargo de Raúl Dayub, quien acompañó al grupo en la construcción del espectáculo y en el diseño de esta nueva versión.

El lugar ofrecerá su habitual servicio de cantina, con variedad en bebidas y comidas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, o 2x $18.000. En puerta el costo será de $12.000. Las reservas pueden realizarse al teléfono 343 4295924.