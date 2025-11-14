Ordenaron prisión preventiva en la cárcel para acusado de atropellar y matar al niño Jeremías Aguiar

La Justicia impuso 90 días de preventiva a Diego Luna por el homicidio de Jeremías Aguiar. La querella confirmó que la defensa pidió que sea alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú, aunque la disponibilidad aún no fue definida.

La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para Diego Antonio Luna, el hombre acusado por la muerte de Jeremías Aguiar, el niño de tres años que fue atropellado el 26 de septiembre en la zona de Cantera 25, en Concepción del Uruguay. La medida fue resuelta este viernes por la jueza Alejandrina Herrero, en el marco de la causa que investiga el hecho calificado como Homicidio simple con dolo eventual.

El abogado querellante, Jair Gay, confirmó a La Pirámide que la resolución fija la detención preventiva durante tres meses. En ese sentido, detalló que la defensa solicitó que Luna cumpla la medida en la Unidad Penal de Gualeguaychú, aunque la decisión final depende del Servicio Penitenciario, que hasta el momento no confirmó la disponibilidad.

Posibles modificaciones de la medida

El letrado explicó que los plazos de la preventiva podrían extenderse mediante una prórroga, si así lo requiere la acusación, o bien ser morigerados en caso de que la defensa presente un pedido y la Justicia lo avale.

Asimismo, Gay indicó que la expectativa es que, dentro del período establecido, la causa sea elevada a juicio, lo que permitirá avanzar hacia el debate oral por el fallecimiento del niño.

Traslado y reacción de la familia

Al término de la audiencia, Luna fue trasladado a la Alcaldía, a la espera de la definición sobre su destino penitenciario. A la salida de tribunales, la familia de Jeremías Aguiar aguardaba en las inmediaciones, observando el operativo mientras el acusado era subido a una camioneta policial.

La causa continúa en etapa investigativa, con medidas pendientes y la expectativa de un pronto avance hacia el juicio.

Sobre el caso

El siniestro vial ocurrió el 26 de septiembre pasado, cuando Luna conducía un Chevrolet Meriva por calle Erausquin, entre Pablo Lorenz y Lorenzo Sartorio. Según la investigación, embistió a Jeremías, quien jugaba junto a su abuela mientras perseguía a unos pollitos. El impacto causó graves lesiones al niño, que falleció poco después.

La Fiscalía sostuvo que el conductor intentó escapar del lugar, pero fue retenido por vecinos y entregado a la Policía. Los agentes constataron que presentaba un fuerte olor etílico y dificultades para mantenerse en pie, lo que refuerza la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol.

La abuela del niño también resultó herida, aunque con lesiones de menor gravedad.