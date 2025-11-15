Rocamora visitará a Lanús por la Liga Nacional de Básquet

Rocamora tendrá que recuperarse de su caída ante El Biguá (foto) para subir en el torneo.

En el estadio Antonio Rotili, Rocamora de Concepción del Uruguay visitará este sábado a partir de las 20.30 a Lanús. El duelo por el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquet femenino contará con el arbitraje de Palacios y Knauer y enfrentará a dos equipos de presente muy diverso en el torneo.

El Rojo viene de una esforzada gira por el sur del país en el que dispuso de apenas nueve jugadoras para afrontar dos partidos: el primero fue victoria ante Independiente de Neuquén por 69-64 y el siguiente fue derrota ante El Biguá por 75-73.

De esta manera, las dirigidas por Sabrina Scévola suman seis victorias y seis derrotas, con las que están en la cuarta posición de la tabla, igualadas con Deportivo Berazategui (también podría alcanzarlas Unión Florida, que tiene un partido menos y récord 5-6).

El Granate, por su parte, es el equipo más flojo de la Conferencia Sur. Tiene un récord de dos victorias y 10 derrotas, aunque su segundo triunfo está cercano en el tiempo: recientemente venció a El Biguá por 76-72, aunque posteriormente cayó ante Independiente de Neuquén por 75-63.

Después de este partido, al Rojo solo le quedarán tres encuentros más, dos de ellos como visitante: deberá enfrentar a Berazategui (domingo 16/11), Ferro Carril Oeste (viernes 21/11) y Obras Sanitarias (lunes 24/11).