Vóley: Horacio Dileo será el reemplazante de Marcelo Méndez en la selección argentina

Horacio Dileo se convirtió desde este viernes en el flamante director técnico de la selección argentina masculina de vóley. Ocupará el lugar vacante que dejó la partida de Marcelo Méndez. Así lo confirmó la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) a través de su sitio oficial en el que le dio la bienvenida.

El propio presidente de FeVA, Juan Sardo, y el dirigente a cargo de la selección masculina, Pablo Lueje se reunieron con el nuevo entrenador del equipo argentino y sellaron el acuerdo para el próximo período que comenzará a inicios de 2026 en un año con el Sudamericano clasificatorio a los Juegos y la Liga de Naciones de Vóley (VNL, por sus siglas en inglés) como principales objetivos de dicho año.

Dileo, de 62 años, fue el asistente de Marcelo Méndez en su primera etapa en la selección argentina y en 2025 regresó y fue parte del plantel que disputó el Mundial y VNL, entre otras competencias. Cabe destacar que entre los convocados estuvo el paranaense Luciano Vicentín, partícipe de los Juegos Olímpicos París 2024 y del último Mundial.

Además, es el entrenador actual del Volei Renata de la Superliga brasilera, club al que llegó en 2023 y en el que la temporada pasada se consagró subcampeón.