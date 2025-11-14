“Ha sido una buena prueba”, consideró Lionel Scaloni tras la victoria ante Angola

Luego de la victoria en Luanda que cerró el año futbolístico para la selección argentina mayor, el entrenador Lionel Scaloni consideró que “ha sido una buena prueba” la de este viernes ante Angola. Tras el triunfo por 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, el director técnico dejó algunos conceptos en conferencia de prensa.

"Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola", manifestó el oriundo de Pujato, Santa Fe. "Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor", reconoció.

"Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”, acotó Scaloni sobre el trámite del partido celebrado por un nuevo aniversario de la independencia de Angola.

Además, explicó la ausencia de uno de los referentes del equipo: "(Nicolás) Otamendi no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre".

Por último, el DT valoró el apoyo de los angoleños durante la estadía de la selección argentina en suelo africano. "Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron", cerró.